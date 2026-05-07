Španělsko zabavilo 30 tun kokainu, jde o rekordní množství v rámci Evropy

Loď Arconian plující pod vlajkou Komorských ostrovů zadržela policie prvního května. Množství zabaveného kokainu značně převýšilo 25 tun, které v červnu 2024 našla německá policie v přístavu v Hamburku a dosud byly největším množstvím této drogy, které kdy policie v Evropě našla. Španělský rekord dosud představovalo 13 tun kokainu, které policie objevila v loňském roce mezi nákladem banánů z Ekvádoru.
Španělsko čelí rekordnímu přílivu kokainu. Úřady mluví o „bílé tsunami“
Vyšetřovatelé předpokládají, že kokain měl být z lodi přepraven rychlými čluny a propašován do pevninské části Španělska. Na palubě se našly i střelné zbraně a střelivo. Sedmnáct členů posádky bylo z Filipín a šest dalších bylo z Nizozemska a Surinamu.