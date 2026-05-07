Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Španělsko zabavilo 30 tun kokainu, jde o rekordní množství v rámci Evropy

Autor: ,
  19:48
Španělská policie zabavila 30 tun kokainu na lodi u Kanárských ostrovů a zatkla 23 členů posádky. Jde o zatím největší množství této drogy, jaké bylo při jedné akci v Evropě kdy zabaveno; cenu kokainu policie odhadla na více než 812 milionů eur (asi 19,73 miliardy korun).

Loď Arconian plující pod vlajkou Komorských ostrovů zadržela policie prvního května. Množství zabaveného kokainu značně převýšilo 25 tun, které v červnu 2024 našla německá policie v přístavu v Hamburku a dosud byly největším množstvím této drogy, které kdy policie v Evropě našla. Španělský rekord dosud představovalo 13 tun kokainu, které policie objevila v loňském roce mezi nákladem banánů z Ekvádoru.

Španělsko čelí rekordnímu přílivu kokainu. Úřady mluví o „bílé tsunami“

Vyšetřovatelé předpokládají, že kokain měl být z lodi přepraven rychlými čluny a propašován do pevninské části Španělska. Na palubě se našly i střelné zbraně a střelivo. Sedmnáct členů posádky bylo z Filipín a šest dalších bylo z Nizozemska a Surinamu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

„Nejsme hodni památky našich dědů.“ Den vítězství jako Putinovo ponížení a slabost

Premium
Ruský diktátor Vladimir Putin (23. dubna 2026)

Ruský svátek Dne vítězství nad nacistickým Německem 9. května se stává pro ruského prezidenta Vladimira Putina spíše přítěží. Podle analytiků totiž ukazuje jeho slabost. I podporovatelé války proti...

7. května 2026

Španělsko zabavilo 30 tun kokainu, jde o rekordní množství v rámci Evropy

Ilustrační snímek

Španělská policie zabavila 30 tun kokainu na lodi u Kanárských ostrovů a zatkla 23 členů posádky. Jde o zatím největší množství této drogy, jaké bylo při jedné akci v Evropě kdy zabaveno; cenu...

7. května 2026  19:48

Kameníci omylem zničili rodinný hrob. Rodina řeší, zda zmizely i ostatky

Kameníci zničilili na Olšanských hřbitovech cizí hrob

Na Olšanských hřbitovech v Praze došlo podle pozůstalých k šokujícímu omylu. Kamenická firma odstranila jiný hrob, než který měla. Rodina Viktora Zavřela tvrdí, že přišla o sto let starý rodinný hrob...

7. května 2026  19:24

Nahlásila brutální znásilnění, policisté jí ale nevěřili. Pachatel pak zaútočil znovu

ilustrační snímek

Pražský soud začal ve středu projednávat případ policistů, kteří podle obžaloby neumožnili dívce v roce 2023 ohlásit znásilnění. Po vyšetřování Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) státní...

7. května 2026  19:15

Polský prezident chce referendum o Green Dealu. Lidé mají právo rozhodnout se, tvrdí

Polský prezident Karol Nawrocki (6. května 2026)

Polský prezident Karol Nawrocki, který je znám svým euroskepticismem, chce, aby se v Polsku konalo referendum o klimatické politice Evropské unie známé jako Green Deal. Návrh Nawrockého, který má...

7. května 2026  19:11

Alternativa pro Německo je nejsilnější. Poprvé to uznala i veřejnoprávní televize

Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025)

Alternativa pro Německo (AfD), kterou loni tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou, v průzkumu veřejného mínění DeutschlandTrend veřejnoprávní stanice ARD poprvé překonala...

7. května 2026  18:49

Drama na Brněnsku. Agresivní muž vylezl na střechu a házel po záchranářích tašky

Agresivní muž házel ze střechy na zem střešní tašky

Dramatické chvíle zažili ve čtvrtek záchranáři a policisté ve Zbraslavi na Brněnsku, kam vyjeli do rodinného domu k ženě, která potřebovala pomoc. Její převoz do nemocnice zkomplikoval agresivní muž,...

7. května 2026  18:19,  aktualizováno  18:48

Když si ho cení i v zahraničí. Řehka dostal francouzský řád za zásluhy

Karel Řehka (9. dubna 2025)

Francie udělila náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi Národní řád za zásluhy v hodnosti komandéra. Šéfovi české armády vyznamenání ve čtvrtek předal francouzský velvyslanec v ČR Stéphane...

7. května 2026  18:42

Otrávená dětská výživa v Rakousku nebyla životu nebezpečná, ukázal test

Dětské příkrmy značky HiPP, ilustrační snímek (1. března 2026)

Množství jedu v dětské výživě nalezené v Rakousku nebylo životu nebezpečné. Zdravotní problémy ale způsobit mohlo. Vyplývá to z posudku, o jehož závěrech dnes informovalo státní zastupitelství v...

7. května 2026  18:39

„Tohle není covid.“ WHO uklidňuje, že šíření hantaviru na lodi nevěstí novou pandemii

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus

Šíření hantaviru na výletní lodi v Atlantickém oceánu není počátkem nové pandemie ani krize podobné nemoci covid-19. Ve čtvrtek to prohlásila šéfka Světové zdravotnické organizace (WHO) pro prevenci...

7. května 2026  18:31

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Spor o dědictví? 90letý senior v Rakousku zabil manželku a dceru. Pak se zastřelil

Při útoku v centru Vídně bylo v pondělí večer zraněno několik lidí, policie...

Starší muž v hornorakouské metropoli Linci ve čtvrtek odpoledne zastřelil dvě ženy a poté spáchal sebevraždu. Informoval o tom list Kronen Zeitung s tím, že jeho čin vyvolal rozsáhlý policejní zásah....

7. května 2026  18:25

„Vymíráme!“ varuje Jiří Čunek. Zaskočilo ho přiznání gaye v maturitě z angličtiny

Senátor Jiří Čunek

Kritika maturitních testů z angličtiny se většinou opírá o jejich náročnost, v letošním roce se však kritika náhle stočila i k otázkám demografie a hodnot. Důvodem je poslechová nahrávka, ve které se...

7. května 2026  17:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.