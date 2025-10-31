„Neschopná dál vládnout“. Španělská vláda přišla o klíčovou podporu Katalánců

Krok vedení v internetovém stranickém hlasování, které skončilo ve čtvrtek večer, podpořilo zhruba 87 procent hlasujících členů. Vedení Junts rozhodnutí ukončit dohodu o podpoře vládě se socialistickou stranou premiéra Sáncheze odůvodnilo tím, že podle nich socialisté neplní sjednané dohody.
Junts nemá ve vládě své ministry. Sedm poslanců za tuto stranu je však klíčových, aby kabinet měl dostatek hlasů pro prosazení svých návrhů v parlamentu. Na to narážel i Puigdemont v pondělí, když tvrdil, že vypovězením dohody kabinet „nebude mít schopnost vládnout“, ale jen „obsazovat křesla“.
Konec podpory Junts by neměl Sánchezovu vládu bezprostředně ohrozit. Podle španělské ústavy mohou poslanci vyslovit vládě nedůvěru předložením návrhu, který již obsahuje jméno nového premiéra. Současné opoziční pravicové strany, které odmítají nejen nezávislost Katalánska, ale také jeho širší autonomii, by se tak musely dohodnout s Puigdemontem a Junts, jejichž deklarovaným politickým cílem je samostatnost španělského regionu.
Vláda může také sama požádat parlament o důvěru, Sánchez však řekl, že takový úmysl nemá. Vyloučil také předčasné rozpuštění parlamentu. Podle Sáncheze se příští parlamentní volby uskuteční v řádném termínu v roce 2027.
Sánchez vede menšinový kabinet, který se v parlamentu opírá o podporu řady menších a regionálních stran. Pro podporu jeho vládě hlasovaly v roce 2023 i dvě největší katalánské separatistické strany, vedle Junts to byla Republikánské levice Katalánska (ERC).
Mezi body, na kterých se Sánchez s Katalánci dohodl, bylo mimo jiné uznání katalánštiny jako oficiálního jazyka EU, což se zatím nestalo, či prosazení amnestie pro politiky a aktivisty zapojené do snah o samostatnost Katalánska. Amnestii se vládě podařilo prosadit, ovšem její dopady v některých případech omezily soudy. Například Puigdemont, který je na útěku před španělskou justicí od roku 2017, se stále do země nemohl vrátit a ve Španělsku mu hrozí zatykač. Soudy mají totiž pochybnosti, zda se amnestie uplatňuje ve všech bodech, ve kterých je obžalován. Záležitostí se bude zabývat ústavní soud.
V roce 2023 Sánchezovu vládu podpořilo 179 poslanců, z toho i sedm z Junts. Proti hlasovalo 171 poslanců, až na jednoho zákonodárce se jednalo o členy klubů Lidové strany a Vox.
