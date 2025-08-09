Nařízení prosadili zastupitelé z konzervativní křesťanskodemokratické Lidové strany a krajně pravicové Vox. Představitelé obou politických stran obhajují své rozhodnutí ochranou identity místního obyvatelstva.
„Městská sportovní zařízení nelze využívat pro náboženské, kulturní nebo společenské aktivity, které jsou cizí naší identitě, pokud je neorganizuje místní úřad,“ stojí ve schváleném návrhu podle listu The Guardian.
|
Na pláži ve Španělsku se vylodili migranti. Turisté proti nim zakročili, strhli je k zemi
Regulace si klade za cíl změnit dosavadní nařízení o používání obecních zařízení, která už několik let slouží ke společným ranním modlitbám místních muslimů. Těch žije ve městě s 27 tisíci obyvateli zhruba 1 500.
Podnět k tomuto kroku dal Vox, který má v zastupitelstvu jen jednoho zástupce Juana Agustína Navarra. Lidová strana, která město spravuje s podporou Vox, se ale rozhodla návrh podpořit.
„Díky nám bylo schváleno první opatření zakazující islámské festivaly na veřejných prostranstvích Španělska. Španělsko je a navždy bude zemí křesťanů,“ napsala lokální pobočka Voxu na síti X.
Nový předpis by měl ovlivnit organizování konce ramadánu a svátku oběti, které připadají na jaro 2026.
Snaha o moc, zuří opozice
Předseda Španělské federace islámských spolků Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari deníku El País řekl, že jde o islamofobní návrh. „Nejdou proti jiným vírám, ale proti té naší. Je to diskriminující opatření, kvůli kterému si pouze muslimové nemohou užít své oslavy,“ dodal.
„Jsme překvapeni tím, co se děje ve Španělsku. Poprvé za 30 let cítím strach,“ dodal Azhari.
|
Židé dostali v letadle jídlo s nápisem Svobodu Palestině. Aerolinky čelí stížnosti
Agustín Navarro tvrdí, že brání tradice proti neustálému ideologickému útoku levice, která se snaží místním obyvatelům vnutit cizí zvyky.
Proti tomu ale vystoupila bývala starostka města Juana Guardiolaová, která upozorňuje, že Jumilla si s sebou už několik staletí nese muslimské dědictví. Několik památek ve městě postavili právě muslimové.
Francisco Lucas, socialistický lídr v Murcii (region, do kterého Jumilla spadá) uvedl, že lidovci porušují ústavu a ohrožují sociální soudržnost „pouhou snahou o moc“.
Rozhodnutí bude podle The Guardianu nepochybně napadeno, protože je v rozporu s článkem 16 španělské ústavy. „Svoboda ideologie, náboženství a vyznání jednotlivců a komunit je zaručena bez jakéhokoli jiného omezení jejich projevu, než je nezbytné k udržení veřejného pořádku chráněného zákonem,“ konstatuje legislativa.
|
Španělskem zmítají nepokoje. Migranti zmlátili seniora, extremisté vyzvali k odvetě
„Obvykle místní úřady poskytují muslimům sportovní centra a fotbalová hřiště, kde se mohou scházet k modlitbám. Krása této modlitby spočívá v tom, že je kolektivní a účastní se jí celé rodiny. Navíc se koná ráno od sedmi do zhruba deváté hodiny. Poté se vracejí domů a slaví v rodinném kruhu,“ řekl El País novinář Paulino Ros.
Poslední dva roky se navíc muslimské svátky konaly ve stejnou dobu jako křesťanský Svatý týden před Velikonocemi a podle Rose to nikdy nepůsobilo problémy.
Jumilla byla součástí Římské říše až do dobytí Araby v 8. století. Město poté zůstávalo po staletí převážně arabské, dokud ho v polovině 13. století nenapadly křesťanské jednotky vedené Alfonsem X. Kastilským.