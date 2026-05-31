Lidé narození v zahraničí dnes tvoří téměř pětinu obyvatel Španělska. Na venkově však žije jen necelých devět procent migrantů.
„Bez imigrace čeká venkovské Španělsko nesmírně těžká budoucnost,“ uvedl Francés Boya, vládní zmocněnec pro demografickou politiku. Podle něj je příchod nových obyvatel jedinou cestou, jak udržet venkovské regiony životaschopné.
Španělsko se v posledních letech vydalo opačným směrem než většina Evropy, která zpřísňuje migrační politiku. Premiér Sánchez hájí otevřenější přístup kvůli stárnutí populace a rekordně nízké porodnosti. V zemi připadá v průměru 1,1 dítěte na jednu ženu, což je druhá nejnižší hodnota v Evropské unii.
|
Statisíce imigrantů ve Španělsku jsou na nohou: země jim legalizuje jejich pobyt
Předseda vlády ze socialistické dělnické strany (PSOE) minulý měsíc oznámil rozsáhlou legalizaci pobytu pro zhruba půl milionu migrantů. Ti mohou získat pracovní povolení i legální pobyt. Opatření vyvolalo ostrou kritiku opozičních lidovců i nacionalistické strany Vox, která vládu obviňuje z příliš benevolentního přístupu k nelegální migraci.
Příliv zahraničních pracovníků, převážně z Latinské Ameriky, však podle ekonomů pomohl Španělsku stát se v posledních dvou letech nejrychleji rostoucí vyspělou ekonomikou světa. Zároveň nicméně roste tlak na bydlení, dopravu i veřejné služby hlavně ve velkých městech.
|
Statisíce migrantů mohou ve Španělsku požádat o amnestii. Nutnost, říká Sánchez
Kabinet proto letos představil novou strategii pro takzvané „vylidněné Španělsko“. Stát chce podporovat projekty venkovských obcí, firem i neziskových organizací, které migrantům pomohou s jazykem, školami, zdravotní péčí nebo hledáním práce.
Jedním z příkladů je obec Villagatón v regionu Kastilie a León. V místní továrně na výrobu slunečníků a plotů tvoří většinu zaměstnanců lidé ze Senegalu, Gambie nebo Kolumbie.
|
Jak zaplnit prázdné Španělsko. Zchudlý venkov se obrací i ke krajní pravici
Boya uvedl, že vláda se nesnaží lidi z měst jako Madrid a Barcelona násilně vystěhovat. „To by mohlo znít jako něco z diktatury. Říct: ‚Tak jo, teď budeme s lidmi přesouvat.‘ Ne, to samozřejmě ne,“ řekl.
„Vláda však chce povzbudit lidi z městských oblastí, kteří z jakéhokoli důvodu čelí obtížím – protože bydlení ve městě je dražší – a jejichž kvalita života by se na venkově pravděpodobně podstatně zlepšila.
|
V šlépějích Dona Quijota. Migranti zachraňují vylidněný španělský venkov
Další projekty se zaměřují například na hledání nových provozovatelů pekáren, obchodů či barů, jejichž majitelé odcházejí do důchodu. Kabinet letos plánuje zvýšit podporu těchto programů nejméně na 80 milionů eur.
Španělské vnitrozemí ztrácí obyvatele již desítky let. Mladí lidé odcházejí do větších měst, školy a obchody se zavírají a ubývá i lékařské péče nebo autobusových spojů.