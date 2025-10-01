Španělské dovolenkové ostrovy zasáhly povodně. Lidé se báli opakování tragédie

Vysoký stupeň varování platil na Ibize a sousedním ostrově Formentera. Kvůli různým mimořádným událostem tam měli hasiči v úterý jen ráno více než 20 výjezdů. Mimo jiné zachraňovali lidi uvězněné v automobilech a bytech, informoval deník El País a další média. Uzavřeno bylo několik silnic, včetně silnice na letiště na Ibize a okruhu kolem města Ibiza.
Podle národní meteorologické společnosti AEMET spadlo v blízkosti letiště během několika hodin 74 litrů srážek na metr čtvereční. Situaci zhoršily výpadky proudu a spadlé stromy. V mnoha okresech Ibizy zůstaly zavřené školy. Záplavy se vyskytly i na Mallorce, kde byla obzvláště silně zasažena severní část pohoří Tramuntana.
Bouře vyvolaly vzpomínky na katastrofu z října 2024, kdy si záplavy způsobené silnými přívalovými dešti vyžádaly více než 230 obětí. Z preventivních důvodů mnoho obcí v regionu Valencie zavřelo školy a více než půl milionu studentů se nemohlo zúčastnit výuky.
Loňská katastrofa vyvolala hněv ze strany veřejnosti ohledně varovných systémů a reakcí úřadů. Obyvatelé se od loňských povodní pravidelně scházejí na demonstracích proti regionální vládě a obviňují ji, že nevarovala před nebezpečím přívalových dešťů s dostatečným předstihem.