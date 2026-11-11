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Španělsko ochromila dva týdny před volbami první generální stávka za 14 let

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  11:59
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Španělsko ochromila generální stávka, první za 14 let, kterou podpořily hlavní odborové svazy v zemi, takže zastavení práce se týká velké části odvětví. V omezeném režimu funguje hromadná doprava či zdravotní a sociální služby. Protestující ráno zablokovali několik silnic vedoucích do Madridu či Barcelony. V řadě španělských měst jsou po celý den plánovány demonstrace. Důvodem stávky jsou rostoucí životní náklady a dlouhodobá bytová krize.

Stávka je v zásadě klidná, nicméně při několika incidentech na různých místech bylo zatčeno asi deset lidí, napsal deník El País.

Ve Španělsku vypukla generální stávka, kterou podpořily hlavní odborové svazy v zemi. Lidé demonstrují za důstojné mzdy a bydlení. (11. listopadu 2026)
Ve Španělsku vypukla generální stávka, kterou podpořily hlavní odborové svazy v zemi. Nádraží v Madridu je téměř prázdné. (11. listopadu 2026)
Ve Španělsku vypukla generální stávka, kterou podpořily hlavní odborové svazy v zemi. Policisté zasahují v Pamploně. (11. listopadu 2026)
Ve Španělsku vypukla generální stávka, kterou podpořily hlavní odborové svazy v zemi. Lidé demonstrují za důstojné mzdy a bydlení. (11. listopadu 2026)
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Už nad ránem se střetlo několik protestujících s policisty v Madridu u velkoobchodu Mercamadrid. Odborový svaz CC.OO. uvedl, že několik osob muselo být ošetřeno kvůli podráždění očí poté, co policie použila pepřový sprej. Policie použití takového prostředku popřela. Kvůli střetům byl jeden člověk zatčen. Další lidé tvrdí, že mají pohmožděniny po úderech policejními obušky.

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Na příjezdu k průmyslové zóně u Barcelony skupinka protestujících ráno pálila několik pneumatik. Jeden člověk byl zatčen v Pamploně, kde demonstranti blokovali vstup do banky Caixabank. Policisté demonstranty od vchodu odtáhli.

Generální stávka začala o půlnoci a odborové svazy hovoří o široké účasti. Například v automobilovém průmyslu dosahuje podle nich účast 90 procent, stejně jako v přístavech Valencie a Algeciras. Zastaven provoz byl například i v závodě Volkswagenu v Navaře či továrně SEAT v Barceloně. Asi 80procentní účast v této 24hodinové stávce podle odborů hlásí také popeláři či masný průmysl.

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Zajištěny jsou dál služby sociální a zdravotní, kde stávkuje asi třetina zaměstnanců. Také železniční doprava funguje v omezeném režimu, částečně se stávka týká i letecké dopravy. Ke stávce se připojila například i televize Canal Sur z regionu Andalusie a také mnohé univerzity.

Středeční generální stávku iniciovalo sdružení nájemníků a vyhlásily ji hlavní španělské odborové svazy začátkem října, a to oficiálně za důstojné mzdy, za které lze pořídit slušné bydlení.

Nedostatek bytů a rostoucí nájmy

Od konce září se v Madridu a dalších španělských městech konaly demonstrace za lepší ochranu nájemníků. V zemi je totiž dlouhodobě nedostatek bytů a roste nájemné a další životní náklady. Řada mladých si proto nemůže dovolit vlastní bydlení.

„Nepřestaneme (demonstrovat), dokud nezměníme model bydlení v této zemi tak, aby domy sloužily k bydlení, a ne zájmům menšiny rentiérů,“ řekla ve středu novinářům Alicia del Ríová, mluvčí madridského Sdružení nájemníků.

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Vláda z růstu nájmů a nedostatku bytů viní pravicovou opozici, která spravuje řadu regionů a obcí. Protestující tvrdí, že za bytovou krizi nese odpovědnost i levicová vláda premiéra Pedra Sáncheze.

Ten se nicméně letos v první polovině roku snažil prosadit návrh zákona o bydlení, který by novelizoval zatím poslední takovou legislativu platnou od května 2023; ovšem neúspěšně. Stejně jako nezískal podporu ve Sněmovně pro dva návrhy zákonů o lepší ochraně nájemníků. Sánchez, jehož vláda letos čelila kritice i kvůli migrační krizi v Ceutě, začátkem října oznámil předčasné volby, které se uskuteční 29. listopadu.

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