Satanova bouře zasáhla španělskou pláž. Vzduchem létaly palmy, lehátka i mračna písku

Autor:
  10:23
Nečekaná písečná bouře se strhla na jižním pobřeží Španělska. Turisté nestačili prchat z pláže u města Motril, kde se náhle zvedl prudký vítr, který lámal palmy a odnášel lehátka vzduchem jako pírka. Místní tomuto jevu říkají Satanova bouře.

K tomuto jevu, oficiálně nazývanému tepelný výbuch, dochází, když se blížící bouřka vyšle k zemi náhlý proud horkého a suchého vzduchu, který rychle zvyšuje teploty a vyvolává silné poryvy větru.

Před možností výskytu těchto „Satanových bouří“ varovala i starostka Motrilu Luisa Garcia Chamorrová na sociálních sítích: „Pozor. Zažíváme to, co známe jako tepelný výbuch s velmi silným, téměř hurikánovým větrem. Doporučujeme neopouštět domovy a nezůstávat na ulici,“ napsala.

Bouře zastihla v neděli večer několik desítek turistů na pláži Playa Granada u Motrilu. Lidé se skrývali za betonovými zídkami před obrovskými poryvy větru. Vzduchem poletovaly matrace, lehátka a mračna písku. Ze střechy jednoho z domů odletěl velký plastový bazén. Podle úřadů bylo z moře zachráněno nejméně pět osob a po jednom člověku pobřežní stráž urgentně pátrá.

Ve Španělsku shořelo území třikrát větší než Praha. Požáry sužují i Portugalsko

Španělská meteorologická služba potvrdila, že oblastí u Motrilu a Almuñécaru jižně od Granady prošly dvě smršti. „Teplota prudce stoupla na 40 °C v 19:50. Vyskytly se velmi silné poryvy větru o rychlosti 85 km/h,“ uvedli meteorologové.

Hasiči ve Španělsku bojují s rozsáhlými požáry, které se v horku a suchu rychle šíří. Zničeno bylo už přes 1500 kilometrů čtverečních.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Záchodu se nesmí používat, pokud je vlak ve stanici? Na tomhle nádraží je to naopak

Kuriózní situaci prožívají cestující Deutsche Bahn v saském Cvikově. Na tamním hlavním nádraží se totiž porouchala kanalizace a zavřené tak jsou pánské i dámské toalety. Cestující s naléhavou...

20. srpna 2025  11:45

Vojenský technický ústav dostal kvůli kybernetickému útoku podvodnou fakturu

Obchodní partner státního Vojenského technického ústavu (VTÚ), německá firma Aaronn, čelil sofistikovanému kybernetickému útoku. Ústav od napadené společnosti dostal podvodnou zálohovou fakturou,...

20. srpna 2025  11:42

Každý den zabiju policajta, hrozil muž na tísňové lince. Jde za to do vězení

Okresní soud v Teplicích poslal do vězení muže, jenž na začátku roku po zavolání na tísňovou linku vyhrožoval, že každý den zabije policistu, pokud nebude přepojený na konkrétní vyšetřovatelku. O dva...

20. srpna 2025  11:27

Vláda se sešla po letní pauze. Má jednat i o stavu nebezpečí u Hustopečí

Po letní třítýdenní pauze se sešla vláda Petra Fialy. Na žádost hejtmana Olomouckého kraje by měla prodloužit stav nebezpečí v okolí Hustopečí nad Bečvou, kde pokračuje likvidace benzenu uvolněného...

20. srpna 2025  5:05,  aktualizováno  11:20

Trump má pro migranty nové místo. Vyhoštěné přijmou v Ugandě a Hondurasu

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uzavřela bilaterální dohody s Ugandou a Hondurasem o přijímání migrantů deportovaných ze Spojených států. Uganda převezme nespecifikovaný počet...

20. srpna 2025  11:07

Vražda kojence míří k soudu. Podle policie smrt dítěte zavinil neurvalý otec

Policie navrhla obžalovat šestatřicetiletého muže z Královéhradecka z vraždy jeho pětiměsíčního syna. Vyšetřování případu policie ukončila a spis s návrhem na podání obžaloby předala státnímu...

20. srpna 2025  11:06

Elon Musk upouští od založení politické strany. Bojí se o vztah s Vancem

Miliardář Elon Musk upouští od plánů na založení nové politické strany, svým spojencům sdělil, že se hodlá soustředit na své firmy. Šéf automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX si navíc nechce...

20. srpna 2025  11:05

Na pole v Polsku spadl neidentifikovaný objekt. Po explozi našli úlomky

Do pole na východě Polska v noci na středu spadl zatím neidentifikovaný objekt, který následně explodoval. Policisté nalezli na místě ohořelé kovové a plastové předměty, informovala agentura PAP s...

20. srpna 2025  9:36,  aktualizováno  10:56

Muž z Jesenicka toužil po Tesle. Do zahraničí poslal 32 tisíc eur, ale auto nemá

Neznámý podvodníci připravili bezmála o 800 tisíc korun šestatřicetiletého muže z Jesenicka, který si chtěl koupit auto značky Tesla od zahraniční společnosti. Zájemce zaslal požadovaný obnos v...

20. srpna 2025  10:50

Nejsme okrajové téma, Mercator nás zmenšuje. Afrika brojí proti tradiční mapě

Vlády a mezinárodní organizace by měly přestat používat Mercatorovo zobrazení map světa. Vyzývá k tomu Africká unie (AU). Podpořila tak kampaň na africkém kontinentu, která kritizuje toto zobrazení,...

20. srpna 2025  10:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Výsledky jako z jiných kontinentů. Jak si vede váš okres ve vzdělávání?

Průměrný pražský maturant získal v testu z češtiny v uplynulých třech letech až o devět bodů více než jeho vrstevník z Chebu. Podobné rozdíly nachází Česká školní inspekce mezi žáky a studenty z...

20. srpna 2025  10:45

Ve žlutické chovné stanici uhořelo pět fen, kotce patrně někdo zapálil

Oheň vzplál v noci na úterý v zahrádkářské kolonii ve Žluticích. Podle policistů někdo s největší pravděpodobností kotce v soukromé chovné stanici úmyslně zapálil. Případ vyšetřují pro podezření z...

20. srpna 2025  10:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.