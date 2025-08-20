Satanova bouře zasáhla španělskou pláž. Vzduchem létaly palmy, lehátka i mračna písku

K tomuto jevu, oficiálně nazývanému tepelný výbuch, dochází, když se blížící bouřka vyšle k zemi náhlý proud horkého a suchého vzduchu, který rychle zvyšuje teploty a vyvolává silné poryvy větru.
Před možností výskytu těchto „Satanových bouří“ varovala i starostka Motrilu Luisa Garcia Chamorrová na sociálních sítích: „Pozor. Zažíváme to, co známe jako tepelný výbuch s velmi silným, téměř hurikánovým větrem. Doporučujeme neopouštět domovy a nezůstávat na ulici,“ napsala.
Bouře zastihla v neděli večer několik desítek turistů na pláži Playa Granada u Motrilu. Lidé se skrývali za betonovými zídkami před obrovskými poryvy větru. Vzduchem poletovaly matrace, lehátka a mračna písku. Ze střechy jednoho z domů odletěl velký plastový bazén. Podle úřadů bylo z moře zachráněno nejméně pět osob a po jednom člověku pobřežní stráž urgentně pátrá.
|
Ve Španělsku shořelo území třikrát větší než Praha. Požáry sužují i Portugalsko
Španělská meteorologická služba potvrdila, že oblastí u Motrilu a Almuñécaru jižně od Granady prošly dvě smršti. „Teplota prudce stoupla na 40 °C v 19:50. Vyskytly se velmi silné poryvy větru o rychlosti 85 km/h,“ uvedli meteorologové.
Hasiči ve Španělsku bojují s rozsáhlými požáry, které se v horku a suchu rychle šíří. Zničeno bylo už přes 1500 kilometrů čtverečních.