Španělsko pustí do země očkované turisty odkudkoli. Některé o trochu dříve

Španělsko umožní od 7. června volný vstup do země turistům ze všech zemí, pokud budou mít dokončené očkování proti covidu. Uznávat přitom bude všechny vakcíny registrované Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) nebo Světovou zdravotnickou organizací (WHO). V pátek to oznámil španělský premiér Pedro Sánchez.