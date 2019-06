Ve Španělsku postavili skluzavku jako zkratku. Zavřeli ji po dvou dnech

Lidé otevření nové městské atrakce kvitovali s nadšením a u klouzačky se okamžitě po jejím otevření vytvořily dlouhé fronty. S klesáním 34 stupňů a délce téměř čtyřiceti metrů šlo o nejdelší španělskou klouzačku.

Její sklon a rychlost, kterou na ni jezdci dosahovali, však záhy způsobily, že jen během prvního dne fungování se zde zranilo několik lidí. I když šlo většinou o lehká zranění jako odřeniny a modřiny, úřady brzy zjistily, že atrakce není právě z nejbezpečnějších.



„Také jsem se hned šla sklouznout, ale na konci klouzačky jsem letěla asi dva metry ve vzduchu,“ dosvědčila jedna z místních. Její pád navíc sledovali policisté, kteří se jí podle jejích slov ještě smáli. Fotografie svých odřenin a modřin žena zveřejnila na sociálních sítích.

Sdílené záběry, ukazují, že ke zraněním dochází především na jejím konci, z nějž lidé ve velké rychlosti vylétnou. V mnoha případech šlo i o děti. Poté, co si na klouzačku začali stěžovat lidé, městská rada požádala soukromou firmu o inspekci a atrakci raději zavřela.

38-meter long slide in Spain shuts due to injuries, 24 hours after #Esteponapic.twitter.com/6SaMqBtqtY