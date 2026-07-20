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Místo oslav tragédie. Ve Španělsku se s fanoušky zřítila fontána, chlapec zemřel

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  9:31
Španělé v Barceloně slaví vítězství národního týmu ve fotbalovém mistrovství...

Španělé v Barceloně slaví vítězství národního týmu ve fotbalovém mistrovství světa. (20. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Španělé v Madridu slaví vítězství národního týmu ve fotbalovém mistrovství...
Španělé v Madridu slaví vítězství národního týmu ve fotbalovém mistrovství...
Oslavy postupu španělských fotbalistů do finále MS v centru Madridu
Euforie mezi španělskými fanoušky, kteří finále sledovali v centru Madridu.
21 fotografií
Ve Španělsku v noci na pondělí zahynul třináctiletý chlapec a několik dalších lidí utrpělo zranění, když se pod nimi zřítila fontána. Vylezli na ni při oslavách španělského vítězství na mistrovství světa ve fotbale. Neštěstí se stalo ve městě Ciudad Rodrigo.

„To, co mělo být oslavou vítězství španělského národního týmu na mistrovství světa ve fotbale, se proměnilo v tragédii,“ uvedli představitelé radnice. Zároveň vyjádřili soustrast rodině a popřáli brzké uzdravení ostatním zraněným. Jejich počet ani stav zatím nejsou známy.

„Několik minut po 00:30 místního času přijaly záchranné služby hlášení o zřícení fontány, jejíž trosky zavalily několik lidí,“ uvedly v pondělí ráno záchranné služby z autonomního společenství Kastilie a León. Podle španělských médií vylezlo několik slavících na fontánu, která se pod jejich váhou zřítila.

Špinavé triky. Nešlo jen o titul, ale i o záchranu fotbalu, píšou španělská média

Vítězství španělského národního týmu nad Argentinou, šestnáct let po historicky prvním triumfu na mistrovství světa, vyvolalo po celém Španělsku bouřlivé projevy radosti. Celá země po závěrečném hvizdu propukla v jásot a až do pozdních nočních hodin se všude rozléhalo troubení klaksonů i vuvuzel a rány z petard i ohňostrojů.

Centrum Madridu bylo v pondělí ráno poseté odpadky, plechovkami od piva a střepy. Městské služby se snaží vše co nejrychleji uklidit, než do metropole přijedou vítězní hráči, jejichž přílet z USA se očekává před polednem. Španělská reprezentace má projít centrem hlavního města a svůj průvod zakončit večer na náměstí Cibeles, kde sídlí radnice.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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