Za deset dní připlulo na 1500 migrantů, naříká španělská Ceuta a žádá o pomoc

„Musí se k tomu přistupovat jako k národní nouzové situaci, a to rozhodným, razantním a okamžitým způsobem,“ řekl ve čtvrtek Vivas. Podle něj se do Ceuty, v níž na necelých 19 kilometrech čtverečních žije asi 84 tisíc obyvatel, v těchto dnech dostává přes moře stále více migrantů, a to asi 300 denně.
Centrum pro běžence v Ceutě je přitom už přeplněné, má totiž kapacitu jen něco málo přes 500 osob. Kvůli tomu je nyní podle Vivase už asi tisíc migrantů na ulici.
„Pokud nepřijmeme razantní a okamžitá opatření, budeme na tom za měsíc stejně jako v květnu 2021,“ varoval Vivas. Připomněl tak události, kdy do Ceuty během dvou dnů připlavalo podél pobřeží z Maroka na 10 tisíc migrantů.
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Tehdy k tomu přispělo i zhoršení španělsko-marockých vztahů a skutečnost, že marocká pohraniční stráž migrantům nijak nebránila v cestě na španělské území. Starosta Ceuty Vivas ve čtvrtek také apeloval na španělskou vládu, aby v této záležitosti více spolupracovala s Marokem.
Vivas také vyzval k novelizaci imigračního zákona. Reagoval tak na rozhodnutí nejvyššího soudu z počátku července, podle něhož se ustanovení zákona umožňující okamžité vyhoštění migrantů na hranicích může uplatnit pouze na ty, kteří překonali zavedená opatření na hranicích, jako jsou například ploty. To však podle Vivase brání okamžitému vyhoštění migrantů, kteří do Ceuty, či dalšího španělského města v Africe – Melilly, připlavali.
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