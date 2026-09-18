Přesun do asi dva kilometry vzdáleného přístavu začal ráno kolem 6:30, krátce před polednem bylo ve stanovém centru asi 1000 lidí. Poté, co prošli prohlídkou, zda u sebe nemají nebezpečné předměty, dostali identifikační náramky.
Přístav v Ceutě se specializuje na doplňování paliva lodí. I proto madridský soud ve středu v předběžném opatření přesun zakázal s tím, že jde o kritickou infrastrukturu. Ve čtvrtek ho ale povolil.
|
Chceme ochranu, je nám zima, protestují v Ceutě nezletilí migranti
Španělská vláda označila složitou operaci v Ceutě za úspěšnou a zdůraznila, že tak velký počet lidí se podařilo přesunout kultivovaně a bez násilí. Šéf opozice Alberto Núňez Feijóo ale levicovou vládu opět zkritizoval.
„Vláda není schopna zajistit veřejný pořádek ve španělském městě,“ prohlásil Feijóo při návštěvě Melilly, která je stejně jako Ceuta autonomním městem Španělska na africkém území a sousedí s Marokem. Feijóo zopakoval, že jediným řešením je vyhoštění všech migrantů, kteří do Ceuty nelegálně vnikli.
|
Tři hráči Realu si vyhrnuli trika věnovaná Ceutě. Myslím i na migranty, řekl Mbappé
Španělské úřady se pokusily pláž Trampolín v Ceutě vyklidit už 20. srpna a migranty z ní přemístily do stanových center či jiných dočasných ubytování. Běženci se tam ale už týž večer začali vracet, někteří ze strachu z deportace, jiní kvůli přeplněnosti center zřízených v Ceutě v srpnu vládou.
Do Ceuty 30. července nelegálně vniklo po moři a po souši z Maroka možná až 80 tisíc lidí. Drtivá většina se dobrovolně vrátila už v následujících dnech. Asi 100 lidí při pokusu přeplavat do Ceuty utonulo. Není jasné, kolik migrantů v Ceutě zůstává. Její starosta Juan Jesús Vivas počet odhaduje na 13 tisíc, údaje španělské vlády se ale liší, píší místní média.
Proti přítomnosti tisíců migrantů v Ceutě se tam konala řada demonstrací a docházelo i k vypjatým situacím. Například koncem srpna vytvořili místní lidský řetěz, aby zabránili vozidlu Červeného kříže s jídlem v příjezdu na pláž.
Někteří protestující zapálili několik provizorních přístřešků. Ale i mezi migranty na přeplněné pláži vypukaly rvačky a někteří z nich útočili i na španělské vojáky a policisty.
|
Přístřešky migrantů v Ceutě zachvátily plameny. Maroko se obulo do Madridu
Pláže Trampolín a Benítez patřily ještě před měsícem a půl v tomto městě s 84 tisíci obyvateli k oblíbeným rekreačním místům rodin z okolních čtvrtí. Od začátku srpna ale na nich vyrostly provizorní přístřešky z rákosí, plastových fólií a celt.
V nevyhovujících hygienických podmínkách tam přežívalo několik tisíc lidí z Maroka a zemí subsaharské Afriky. Mnozí z nich si tam postupem času dokonce zřídili drobné živnosti jako holičství či prodej potravin, oblečení či tabáku.