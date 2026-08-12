Španělská polovojenská policejní civilní stráž (Guardia Civil) uvedla, že vyšetřování začalo, když mladistvá migrantka, která byla původně v péči úřadů na Gran Canarii, uprchla z Francie do Španělska a podala výpověď vyšetřovatelům.
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Vyšetřovatelé odhalili několik podobných případů týkajících se dívek, které odešly z center pro migranty bez dokladů a dostaly se do letadel směřujících na pevninské Španělsko.
Členové sítě údajně využívali situace takových migrantek a nabízeli jim, že jim pomůžou dostat se z Kanárských ostrovů. Šlo o dívky ze subsaharské Afriky, které nedávno připluly na tyto španělské ostrovy, neuměly španělsky a neměly s sebou příbuzné. Členové skupiny jim dodali falešné doklady a zařídili jim cestu.
„Cílem bylo zajistit jejich odjezd z ostrova a dopravit je do pevninského Španělska a do Francie, kde některé z nich byly údajně sexuálně vykořisťovány,“ popsala Guardia Civil. Dodala, že zachránila dvě oběti a čtyřem dalším nezletilým dívkám zabránila v odjezdu z ostrova. Zatkla pět lidí, mezi nimi jednoho nezletilého.
Koncem července do Ceuty, španělské exklávy v Africe, proniklo z Maroka 72 tisíc migrantů. Drtivá většina se z nich zase vrátila. Podle španělských úřadů s touto vlnou přišlo do Ceuty 1342 nezletilých bez doprovodu. Ochránci lidských práv varovali, že těmto mladistvým, z nichž mnoho přespávalo na ulicích Ceuty, hrozí, že je někdo zneužije.