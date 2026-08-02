Třiačtyřicetiletý Mohamed Ahmed ze Súdánu putoval ke španělské exklávě s dalšími migranty v náklaďáku. V blízkosti hranic je řidič vysadil a oni plavali čtyři hodiny, aby se dostali do Ceuty.
Španělská policie jim zabránila jít do migračního centra. Neúspěch je přesto nedonutil, jako mnohé jiné, aby se vrátili zpět.
„Zpátky se nevrátím. To raději zemřu při pokusu zůstat tady,“ řekl agentuře Reuters.
„Pořád jsem hledal ukazatele směrem na Madrid a Barcelonu,“ uvádí. Posléze si uvědomil, že je stále „na ostrově“ a že evropská pevnina je daleko.