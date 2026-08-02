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Radši tady zemřu. Část migrantů odmítá španělskou Ceutu opustit

Jan Hron
  13:00

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Migranti odpočívají poté, co pronikli do španělské Ceuty. (1. srpna 2026) | foto: Reuters

Většina migrantů, kteří pronikli do španělské Ceuty, se vrátila zpět, ale část lidí zde hodlá zůstat. Navzdory hladu a nepohodlí. Často nejsou marockého původu a pocházejí ze Súdánu, Senegalu a dalších částí Afriky. Někteří z nich tvrdí, že zatímco marocká pohraniční stráž umožňovala Maročanům projít, je odháněla. „Jakmile viděli černocha, zbili ho,“ říká Kamál Umar.

Třiačtyřicetiletý Mohamed Ahmed ze Súdánu putoval ke španělské exklávě s dalšími migranty v náklaďáku. V blízkosti hranic je řidič vysadil a oni plavali čtyři hodiny, aby se dostali do Ceuty.

Španělská policie jim zabránila jít do migračního centra. Neúspěch je přesto nedonutil, jako mnohé jiné, aby se vrátili zpět.

„Zpátky se nevrátím. To raději zemřu při pokusu zůstat tady,“ řekl agentuře Reuters.

„Pořád jsem hledal ukazatele směrem na Madrid a Barcelonu,“ uvádí. Posléze si uvědomil, že je stále „na ostrově“ a že evropská pevnina je daleko.

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