V uplynulých dnech do Ceuty přišlo z Maroka 1500 až 2000 lidí, ve čtvrtek se však počty výrazně zvýšily. Podle zpravodajů na místě na španělské území na africkém kontinentu dorazily tisíce lidí s tím, že příchody, zřejmě dalších tisícovek, pokračovaly odpoledne i večer.
Kromě mladých mužů jsou v kilometrových zástupech vidět i ženy či děti, uvedla agentura EFE. Policie a pobřežní stráž ve čtvrtek vyzvedly z moře nejméně sedm těl lidí, kteří se snažili dostat do Španělska.
Španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska je v neustálém kontaktu s marockým protějškem, uvedlo ve čtvrtek odpoledne ministerstvo v Madridu. Ministři se shodli na co nejrychlejším provedení „opatření zajišťujících návrat všech lidí, kteří vstoupili do Ceuty nelegálně“.
„Ozbrojené síly posílí policii v Ceutě,“ oznámila ve čtvrtek večer španělská vláda. Konkrétně to bude 40 vojáků a do Ceuty bude odveleno i 30 policistů.
„Musí se k tomu přistupovat jako k národní nouzové situaci, a to rozhodným, razantním a okamžitým způsobem,“ řekl ve čtvrtek starosta španělského autonomního města Ceuta Juan Jesús Vivas.
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Podle něj do Ceuty, v níž na necelých 19 kilometrech čtverečních žije asi 84 tisíc obyvatel, se v těchto dnech dostává přes moře stále více migrantů, a to asi 300 denně.
Centrum pro běžence v Ceutě je přitom už přeplněné, má totiž kapacitu jen něco málo přes 500 lidí. Kvůli tomu je nyní podle Vivase už asi 1000 migrantů na ulici.
Novelizujte imigrační zákon, žádá starosta
„Pokud nepřijmeme razantní a okamžitá opatření, budeme na tom za měsíc stejně jako v květnu 2021,“ varoval Vivas.
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Připomněl tak události, kdy do Ceuty během dvou dnů připlavalo podél pobřeží z Maroka na 10 tisíc migrantů. Tehdy k tomu přispělo i zhoršení španělsko-marockých vztahů a skutečnost, že marocká pohraniční stráž migrantům nijak nebránila v cestě na španělské území.
Starosta Ceuty Vivas ve čtvrtek také apeloval na španělskou vládu, aby v této záležitosti více spolupracovala s Marokem.
Vivas rovněž vyzval k novelizaci imigračního zákona. Reagoval tak na rozhodnutí nejvyššího soudu z počátku července, podle něhož se ustanovení zákona umožňující okamžité vyhoštění migrantů na hranicích může uplatnit pouze na ty, kteří překonali zavedená opatření na hranicích, jako jsou například ploty. To však podle Vivase brání okamžitému vyhoštění migrantů, kteří do Ceuty, či dalšího španělského města v Africe - Melilly, připlují.