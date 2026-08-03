Záběry z hranice zafungovaly jako dokonalý materiál. Dojem ztráty kontroly okamžitě využily protiimigrační síly napříč Západem. Strana Bratři Itálie premiérky Giorgie Meloniové s posměchem vzkázala, že přesně takto vypadá model levice. Ona sama pak oznámila pozastavení schengenského volného pohybu se Španělskem.
Ve Francii Marine Le Penová burcovala k okamžitému zpevnění hranic. V Británii lídr strany Reform UK Nigel Farage sdílel videa s falešným varováním, že migranti z Ceuty brzy zamíří do Calais a do Británie.
Maroko si s Trumpem geopoliticky dlouhodobě notuje. Připojilo se například k jeho mírovým iniciativám a dokonce pojmenovalo po prezidentovi dálnici.