Juan Carlos v pamětech obdivuje diktátora Franka a obouvá se do svého syna

Autor: ,
  10:11aktualizováno  10:16
Bývalý španělský král Juan Carlos ve svých pamětech vyjadřuje obdiv k diktátorovi Francisku Frankovi, po kterém nastoupil do čela Španělska. Stěžuje si také na svého syna krále Felipeho VI., píše francouzský a španělský tisk. Kniha vyjde příští týden ve Francii. Kvůli korupčním skandálům žije bývalý král v ústraní v Abú Zabí. Dar od Saúdské Arábie ve výši 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun), kvůli kterému čelil podezření z korupce, označil za vážnou chybu.
Bývalý španělský král Juan Carlos I. a král Felipe VI. na slavnostní bohoslužbě...

Bývalý španělský král Juan Carlos I. a král Felipe VI. na slavnostní bohoslužbě za zesnulého krále Konstantina (Windsor, 27. února 2024) | foto: AP

Francisco Franco a Juan Carlos v roce 1973
Španělská královna Letizia a král Felipe VI. v Cádizu sledující dceru Leonor...
Zesnulý španělský diktátor Francisco Franco spočívá v královském paláci v...
Juan Carlos I. byl španělským králem korunován 22. listopadu 1975.
26 fotografií

Juan Carlos se stal španělským králem krátce po úmrtí diktátora Franka v roce 1975 a v čele Španělska stál při obnově demokratických institucí. Pro část Španělů je stále jedním ze symbolů návratu demokracie. V pamětech bývalý panovník otevřeně říká, že na trůn byl dosazen díky umírajícímu diktátorovi.

„Respektoval jsem ho, oceňoval jsem jeho inteligenci a smysl pro politiku,“ píše podle deníku Le Monde Juan Carlos v pamětech. „Nikdy jsem nedovolil, aby ho někdo přede mnou kritizoval,“ dodal Juan Carlos.

Tajné služby tlumily španělskému králi libido, tvrdí exkomisař

Ke konci své téměř čtyřicetileté vlády Juan Carlos čelil kritice kvůli nákladnému a papalášskému životnímu stylu a později také vyšetřování kvůli daňovým únikům a korupci.

Tisk kvůli podezření z úplatkářství rozsáhle probíral peníze, které Juan Carlos dostal od Saúdské Arábie. Juan Carlos tvrdí, že dostal 100 milionů dolarů. „Byl to dar, který jsem nedokázal odmítnout,“ uvedl exmonarcha s tím, že to byla „závažná chyba“.

Španělé exhumovali diktátora Franka. Na focení a natáčení platil přísný zákaz

Svého syna, současného krále Felipeho VI., označuje Juan Carlos za bezcitného. Podle médií Felipe VI. stojí za rozhodnutím bývalého monarchy odejít v roce 2020 ze Španělska a uchýlit se do ústraní v Abú Zabí. „Můj syn se ke mně otočil zády kvůli povinnosti,“ stojí v pamětech. Juan Carlos také komentuje rozhodnutí panovníka mu odebrat státní penzi. „Jsem jediným Španělem, který za skoro 40 let služby nedostává důchod,“ uvedl Juan Carlos.

Bývalý král francouzskému deníku Le Figaro řekl, že si arabskou zemi vybral kvůli tomu, že ho tam nemohou navštívit španělští novináři. „Když sem naposledy přicestoval španělský novinář, tak ho místní úřady nechaly zavřít! Musel jsem zasáhnout, aby ho pustili,“ řekl Juan Carlos pařížskému tisku.

Miliony eur mi dal z lásky, říká milenka bývalého španělského krále

Podle organizace Reportéři bez hranic Spojené arabské emiráty, kde se Juan Carlos nachází, pronásledují novináře kritické k vládě a v každoročním hodnocení organizace jsou na 164. místě z 180 hodnocených zemí.

Podpora monarchii ve Španělsku v posledních letech výrazně oslabila i kvůli skandálům, které se týkaly právě Juana Carlose. „Španělsko není automaticky monarchistickou zemí,“ připustil bývalý král. Juan Carlos občas Španělsko navštěvuje, o čemž vždy obsáhle referuje španělský tisk. „Žiji bez výhledu, bez jakékoliv jistoty, že bych se někdy mohl vrátit bydlet v mé zemi,“ uvedl podle deníku El País sedmaosmdesátiletý muž ve svých pamětech.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Na Borech jeden z vězňů zabil druhého, vraždilo se v části s nejpřísnějším režimem

Ve věznici v Plzni na Borech se ve čtvrtek večer stala vražda. O násilném činu, který se odehrál mezi dvěma odsouzenými, dnes informovala policie na síti X.

31. října 2025  9:43,  aktualizováno  10:31

Screeningy rakoviny využívá jen 60 procent lidí. Nová kampaň cílí na prevenci

Až třetina Čechů má obavy z onkologických screeningů. V preventivní vyšetření věří 80 procent lidí, jen 60 procent se jich ale aktivně účastní. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Ústav...

31. října 2025  10:29

Juan Carlos v pamětech obdivuje diktátora Franka a obouvá se do svého syna

Bývalý španělský král Juan Carlos ve svých pamětech vyjadřuje obdiv k diktátorovi Francisku Frankovi, po kterém nastoupil do čela Španělska. Stěžuje si také na svého syna krále Felipeho VI., píše...

31. října 2025  10:11,  aktualizováno  10:16

Muže pohřbili v pražském parku, soud cizincům udělil výjimečné tresty

Za nájemnou vraždu Arména, pochovaného v hrobě v parku na Vidouli a přípravu další vraždy v pátek dopoledne senát Městského soudu v Praze poslal Richarda Svobodu na 28 let do věznice s nejpřísnějším...

31. října 2025  9:33,  aktualizováno  10:04

Směrnice EU o kyberbezpečnosti zpřísní pravidla. Firmám hrozí milionové pokuty

Vysíláme

Od 1. listopadu vstupuje v platnost nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který do českého prostředí zavádí evropskou směrnici NIS2. Dotkne se tisíců firem od velkých korporací až po malé...

31. října 2025

Na čerpací stanici v Německu vzplála cisterna, na místě jsou zranění

V pátek dopoledne došlo k výbuchu na čerpací stanici v Castrop-Rauxelu v německém Severním Porýní-Vestfálsku. Na místě je několik zraněných lidí, informují německá média.

31. října 2025  9:25,  aktualizováno  9:58

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

31. října 2025  9:22

RECENZE: Přijela pouť. Tristní zpěv Katy Perry tentokrát nezachránila ani show

Premium

Velká část vokálních linek na pražském koncertě Katy Perry v O2 areně zněla z playbacku. A když už zpívala popová hvězda naživo, bylo to nevalné. Zklamala i výprava, která nenavázala na megalomanskou...

31. října 2025  9:17

Putin Trumpa otrávil, Lavrov šokoval Rubia. Proč krachl summit v Budapešti

Americký deník Financial Times rozkryl události, které stály za zrušením summitu v Budapešti, na němž se měli americký prezident Donald Trump s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem dohodnout na...

31. října 2025  9:16

Sláva i tvrdé přistání. Balon s pasažéry se nad Prahu vznesl poprvé před 235 lety

Let trval asi hodinu, dva muži při něm vystoupali až do výšky 1 700 metrů nad zem a pro Pražany znamenal do té doby nevídané pozdvižení. Právě 31. října 1790 ze Stromovky odstartoval poprvé v...

31. října 2025  9:11

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Davidu Stypkovi vyjde posmrtně nové album. Poslechněte si první ukázku

Po téměř pěti letech od předčasného odchodu písničkáře Davida Stypky se fanoušci dočkají nové desky s názvem Opatruj. Materiál pochází z archívu rozpracovaných písní a do finální podoby ho dotáhli...

31. října 2025  9:01

Zemřel Menzelův vojín Čonkin, ruského herce zradily ledviny

Ve věku 58 let zemřel Gennadij Nazarov, ruský herec, který se u nás proslavil titulní rolí v Menzelově filmu Život a neobyčejná dobrodružství vojína Čonkina. Český koprodukční film byl jeho první...

31. října 2025  8:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.