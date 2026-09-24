„Vrazi!“ Invalidní seniorku po 70 letech vyhnali z bytu, měla půl hodiny na sbalení

Policisté dali částečně invalidní ženě 30 minut na to, aby odešla pouze z nezbytnými věcmi. Nakonec ji odvezli v sanitce za doprovodu úředníků sociálních služeb. Její příznivci během dramatických chvil skandovali hesla jako „Maricarmen, nejsi sama!“ a „Vrahové!“.
Případ podle médií poukazuje na rostoucí tlak na dlouhodobé nájemníky ve velkých španělských městech, kde prudce stoupající nájmy. Gentrifikace a nedostatek dostupného bydlení vyvolávají sociální a politické napětí, lidé si často nemohou dovolit zaplatit nájem.
|
Na nájem ve městech padne celá mzda. Mladí Španělé jdou raději bydlet na venkov
Byt v bohaté čtvrti Retiro v hlavním městě získal investiční fond, který požadoval výrazné zvýšení jejího nájemného. Právnička vystěhované ženy Beatriz Durová uvedla, že soudní úředníci a zástupci investičního fondu Urbagestion odmítli pozastavit vystěhování navzdory podané žalobě, humanitárním apelům a důkazům, že veřejné orgány pracují na zajištění náhradního ubytování.
Durová také řekla, že se anonymní osoba nabídla, že bude hradit nájemné, ale pronajímatel odmítl podepsat novou nájemní smlouvu.
|
Nemají na nájem, tak spí v karavanu. Na Ibize si místní často nemohou dovolit bydlení
„Žiji tady už 71 let a nechci odtud odejít,“ řekla Maricarmen novinářům v předvečer vystěhování. Situace vyvolala napjaté scény před budovou, kde policie násilím odstranila demonstranty blokující vchod. Svědci uvedli, že policisté táhli a strkali demonstranty a některé z nich zvedali za ruce a nohy, když uvolňovali vchod.
Španělská politická scéna pro řešení bytové krize nenalézá shodu. Levicová koaliční vláda prosazuje silnější ochranu nájemníků a širší regulaci nájemného, ale má potíže zajistit si podporu v rozděleném parlamentu. Konzervativní regionální vláda v Madridu naopak upřednostňuje tržně orientovaný přístup.