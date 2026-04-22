Slavného toreadora nabodl býk v sevillské aréně. Těžce ho zranil na citlivém místě

  17:57
Slavný španělský matador José Antonio Morante Camacho utrpěl vážné zranění během býčích zápasů v proslulé sevillské aréně. Býk mu podle zdravotníků rohem protrhl konečník. Matador byl zraněn v pondělí při vrcholu jeho triumfální sezóny v Seville, kde se na jeho vyprodané býčí zápasy sešly davy lidí.
Toreador José Antonio Morante Camacho během nešťastného vystoupení v Seville. (20. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Španělský deník El País popsal incident jako útok, který zničil možná i celou sezónu tohoto matadora. Na videozáběrech je vidět, jak býk na Moranteho zaútočil a poté ho probodl rohem, zatímco matador ležel bezvládně v písku.

Šestačtyřicetiletý Morante je považován za předního toreadora své generace, někteří ho dokonce podle The Times považují za největšího toreadora historie. Je proslulý stylem, který zahrnuje risk, improvizaci i estetickou vytříbenost. Někteří jeho vystoupení označují za mystická.

V roce 2023 se Morantemu podařilo v Seville během koridy useknout býkovi ocas – podle listu The Times se tak stal prvním matadorem za posledních padesát let, kterému se to povedlo.

Dechberoucí tanec se smrtí. Krvavá korida rozděluje Španěly, přesto bývá vyprodáno

El País o Morantem dokonce psal jako o polobohu. „Ať se nikdo nediví, pokud jednoho dne někdo založí morantistické náboženství, aby uctíval toreadora z La Puebly,“ napsal španělský deník.

Jeho kariéra byla často přerušena dlouhými přestávkami souvisejícími s jeho psychickými problémy. V loňském roce náhle ukončil kariéru po vítězném vystoupení v Madridu. Překvapující návrat letos na jaře zahájil sevillským býčím festivalem.

Korida má ve Španělsku více než tisíciletou tradici. Pro první obyvatele Pyrenejského poloostrova byl takový souboj náboženským rituálem, Římané z něj udělali show. Fenomén má ve Španělsku stále mnoho příznivců, ač v posledních letech zájem domácího publika klesá.

VIDEO: Býk rohy nabral nezkušeného toreadora. Propíchl mu krk a čelist

Některé španělské regiony už koridu řadu let nepořádají, další autonomní oblasti, mimo jiné Galicie, Asturie, Baleáry či La Rioja je pořádají jen zřídka, napsal deník El País. Už v roce 1991 koridu zakázaly Kanárské ostrovy a od roku 2012 to udělalo i Katalánsko.

Podle španělského ústavního soudu ale takový zákaz porušuje svrchovanost španělské vlády, protože býčí zápasy jsou podle zákona z roku 2013 národním kulturním dědictvím.

Netanjahuovi vyhovuje válka nízké intenzity, říká Čech, který sloužil v Izraeli

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Vážím si toho, že vláda zatím nerozhoduje o mých krajských cestách, rýpl si Pavel

Prezident Petr Pavel si prohlíží palebné zbraně na základně 43. výsadkového...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Hlásil se k němu muž, s nímž před lety skočil padákem, od...

22. dubna 2026,  aktualizováno  18:10

Babiš slíbil vznik pracovní skupiny, nezávislost ohrožena není, řekl šéf ČT

Úřad vlády České republiky. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek. (22. dubna...

Šéf České televize Hynek Chudárek jednal na Úřadu vlády s premiérem Andrejem Babišem. Hlavním tématem bylo navázání rozpočtu veřejnoprávních médií na státní rozpočet a škrty navržené ministrem Otou...

22. dubna 2026  15:04,  aktualizováno  18:09

Nová skupina islamistů napadá Židy po Evropě. V době, kdy se Írán chce mstít

Premium
Belgičtí vojáci v Lutychu střeží synagogu, která se předtím stala cílem útoku....

Kdo v poslední době útočí na židovské objekty v Evropě? Hlásí se údajně nová islamistická skupina Harakat Ašáb al-Jamín al-Islámíja (HAYI). Pozoruhodné však je, že vznikla ve stejné době, kdy začala...

22. dubna 2026

Slavného toreadora nabodl býk v sevillské aréně. Těžce ho zranil na citlivém místě

Toreador José Antonio Morante Camacho během nešťastného vystoupení v Seville....

Slavný španělský matador José Antonio Morante Camacho utrpěl vážné zranění během býčích zápasů v proslulé sevillské aréně. Býk mu podle zdravotníků rohem protrhl konečník. Matador byl zraněn v...

22. dubna 2026  17:57

OBRAZEM: Hostili tu Bryana Adamse i Věstonickou venuši. Budova hotelu slaví 111 let

Hotel Grandezza slaví 111. let od dokončení stavby bývalé Cyrilometodějské...

Kanadský zpěvák Bryan Adams, ománský šejk, turecký hoteliér či Dagmar Havlová. To jsou někteří z hostů, kteří se pravidelně vracejí do brněnského hotelu Grandezza – pětihvězdičkové dominanty Zelného...

22. dubna 2026  17:49

Poslanci projednají návrh, který má bránit poskytování nepřiměřeně drahých úvěrů

Přímý přenos
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Na program jednání Sněmovny by se měl ve středu dostat i vládní návrh o zpřísnění poskytování spotřebitelských úvěrů. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr a reklama na tyto půjčky...

22. dubna 2026  6:12,  aktualizováno  17:10

Turek čelí kritice kvůli slovům o deratizaci parazitů. Jako nacisti, řekl Hladík

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal před jednáním vlády (20....

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek čelí ve Sněmovně kritice. „Označil úředníky ministerstva životního prostředí za parazity. Takovéto urážky na demokratické instituce se odehrávaly ve...

22. dubna 2026  14:24,  aktualizováno  16:59

Tohle náměstí bude Gottovo. Po letitých diskuzích se na radnici shodli

Prostranství před bývalým domem Peklo v Plzni se bude jmenovat náměstí Karla...

Zpěvák Karel Gott bude mít v rodné Plzni své náměstí. Zastupitelé centrálního městského obvodu dnes rozhodli o tom, že jeho jméno ponese prostranství před kulturním domem Peklo.

22. dubna 2026  16:37

Předpověděl jsem AI, znechutila mi psaní, přiznává Neff. Neviditelný pes slaví 30 let

Komentář
Ondřej Neff, podcast Staří bílí muži

Dnešní díl podcastu Staří bílí muži se vrátil k počátkům internetu u nás. Speciálním hostem byl spisovatel a zakladatel webu Neviditelný pes Ondřej Neff. Věděl, že svým webem buduje budoucnost? Spolu...

22. dubna 2026  16:32

Další kolo jednání mezi Spojenými státy a Íránem by mohlo být už v pátek, píše list

Americký viceprezident J. D. Vance (vlevo) s pákistánským premiérem Šahbázem...

Druhé kolo rozhovorů mezi USA a Íránem by se mohlo konat už brzy - možná už tento pátek. Informoval o tom list The Post, kterému to sdělily pákistánské zdroje a naznačil americký prezident Donald...

22. dubna 2026  16:30

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Kanye West přece jen v Praze? Koncert kontroverzního rapera plánují v Chuchli

Raper Ye (Kanye West), 25. listopadu 2022

Kontroverzní americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, by mohl letos v létě přeci jen vystoupit v Praze. Koncert se podle dostupných informací připravuje na koňském závodišti v Chuchle Aréně,...

22. dubna 2026  16:22

Zástupci zemí EU podpořili půjčku pro Ukrajinu, Maďarsko odvolalo blokaci

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady António...

Zástupci členských států EU podpořili schválení unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Maďarsko odvolalo svou blokaci a uvedlo, že souhlasí se zahájením takzvané...

22. dubna 2026  13:03,  aktualizováno  16:15

