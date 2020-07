V Evropě startuje druhá vlna epidemie koronaviru, varuje Johnson

„Obávám se, že mezi některými našimi evropskými přáteli začínáme vidět znamení druhé vlny pandemie,“ prohlásil Johnson. Británie je podle něj připravená přijmout v létě „jakoukoliv akci, která bude nezbytná“.

Londýn v sobotu s platností od neděle náhle rozhodl o povinné dvoutýdenní karanténě pro všechny, kdo se vracejí ze Španělska. Argumentoval přitom rostoucími počty nakažených.

Británie se kvůli svému rozhodnutí dostala do diplomatického sporu se Španělskem. Španělský premiér Pedro Sánchez řekl, že rozhodnutí britské vlády o povinné karanténě považuje za chybné a „nespravedlivé“. Podle něho „je ve velké části Španělska výskyt (viru) mnohem nižší než v Británii“.

Španělský region Aragon nazval britská opatření „diskriminačními“. Pobouření vyjadřovali i španělští obyvatelé. „Rozčílilo mě to, protože není tak, že by na tom byli lépe než my. Každý je na tom špatně a to, že si vybrali Španělsko... se mi zdá špatné,“ řekl agentuře Reuters obyvatelka Madridu Isabela Garciaová.

Madridský region od čtvrtka zpřísní opatření proti šíření koronaviru, mimo jiné zkrátí otvírací dobu nočních podniků či zmenší povolené skupiny na veřejnosti, ve kterých budou povinné roušky. Podobné omezení zavedlo tento měsíc například Katalánsko, jehož vedení dočasně opět uzavřelo kina či divadla, omezilo skupiny lidí na veřejnosti na deset členů, nařídilo uzavřít diskotéky a v některých lokalitách zkrátilo otvírací dobu pro restaurace do půlnoci.

Kvůli růstu případů koronaviru v Katalánsku a dalších třech regionech německé ministerstvo zahraničí vydalo v úterý doporučení, aby Němci necestovali do uvedených oblastí. Němečtí turisté, podobně jako britští přitom představují významný zdroj příjmů pro španělské podnikatele v cestovním ruchu. Podle nich hrozí španělskému cestovnímu ruchu ztráta přes 90 miliard eur o práci může přijít na 1,5 milionu lidí.

V samotném Německu ale též dochází k zhoršování situace. Denní přírůstky nakažených bývají vyšší než 500, zatímco v dřívějších týdnech byly převážně pod touto hranicí. Podle lékařů je za růstem počtem nakažených lehkovážnost Němců, kteří se cítí bezpečněji než přes čtvrt rokem a nevnímají tolik rizika nákazy.

Británie kromě Španělska plánuje zavést povinnou čtrnáctidenní karanténu i pro cestovatele, kteří se vrací z Belgie a Lucemburska. Belgická premiérka Sophie Wilmèsová kvůli nárůstu počtu nakažených oznámila zpřísnění koronavirových opatření. Každá domácnost bude muset nově v příštích čtyřech týdnech omezit své společenské kontakty na nejvýše pět lidí (zatímco dosud to bylo 15 lidí), akcí ve vnitřních prostorech se může účastnit jen 100 lidí (namísto dosavadních 200) a venku pak jen 200 osob (namísto 400).

WHO vyzývá k opatrnosti

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) mohou za vyšší počet nakažených může být spojen s růstem infekcí mezi mladými lidmi. Španělské i francouzské úřady kritizovali mladé lidi, že se chovají nezodpovědně a svým jednáním šíří virus, uvádí stanice BBC.

WHO odmítá zprávy, že by svět čelil druhé vlně koronaviru. Podle mluvčí organizace Margaret Harrisové stále čelí první vlně pandemie, která „se bude občas snižovat a zvyšovat“.