Jaká je teď situace ve Španělsku?

Nebylo to snadné, ale život se dal do pořádku. Vše se vrátilo do normálu a následky výpadku už nijak nepociťujeme. Ráno po události nastalo velké uklidnění. Průvodkyně nám ale řekla, že se to podle informací ze zpráv může opakovat. Tím nás trochu znejistila.

V jaký moment vás výpadek zasáhl?

Kolem jedné hodiny jsme seděli v restauraci v městečku Estepona kousek od Málagy. Číšník se začal rozčilovat, že na záchodech nejde elektřina, bylo potřeba si svítit mobilem. Kavárna naproti zavřela úplně. Přišlo nám to zvláštní, ale příčinou se nikdo nezabýval. Na procházce jsme si potom chtěli dát něco do překladače nebo najít trasu a nešlo to. Informace o blackoutu se k nám dostala až na autobusové zastávce, odkud měl jet spoj zpět k našemu hotelu.

Jak jste si blackout nejprve vysvětlovali?

Celá má skupina samozřejmě začala spekulovat a dohadovat se o možných příčinách. Já si třeba myslela, že by se mohlo jednat o hackerský útok. Vše později objasnily zprávy.

Reagovali někteří přehnaně?

Opravdová panika se konala v supermarketu vedle zastávky. Parkoviště bylo plné aut a několik regálů uvnitř zelo prázdnotou. Třeba pečivo došlo úplně. Fronta v obchodu dosahovala obřích rozměrů. Čekání jsme vzdali, protože by nám ujel autobus. Cestu na hotel pak komplikovaly všudypřítomné kolony. Mnohé situace šokovala, jedna paní ze skupiny si musela vzít neurol, jak byla z toho psychického tlaku vyřízená.

Jak se s výpadkem vypořádal váš hotel?

Jeho pracovníci zachovali klidnou hlavu a musím je za to pochválit. Měli připravený záložní zdroj – generátor, který elektřinu částečně zajistil. Kuchaři připravili večeři, dokonce byl k dispozici plný výběr jídel.

Na pokojích nicméně nešel proud až asi do čtyř hodin ráno. Pak se vše vrátilo k normálu. Někteří akorát nemohli celou noc spát, protože jim pod okny hučel generátor.

Upravíte po téhle zkušenosti nějak svůj způsob života?

Příště určitě více zvážím, kam se na dovolenou vydám. Radši pojedu někam blíže, třeba do Německa. Zajistím si pravděpodobně i záložní způsob dopravy. Když to člověk zažije, uvědomí si, že taková věc může nastat kdykoli a kdekoli.

Uvědomila jste si díky události některé nedostatky dnešní civilizace?

Hlavně to, jak je důležité mít zprávy každý den „na talíři“ a že je v tom člověk do velké míry závislý na moderních technologiích, které se bez elektřiny neobejdou. Možnost vyhledávání zpráv totiž blackout do velké míry omezil. Jedna paní nám říkala, že jezdí na Kubu, že tam jsou podobné výpadky na denním pořádku a všechny restaurace mají připravené generátory. Tady na to ale vůbec nejsme zvyklí.