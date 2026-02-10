Dostavba slavné Sagrady budí spory. Kvůli schodišti mají zbourat okolní domy

S realizací náměstí, schodiště a hlavní fasády chrámu počítá poslední etapa výstavby známého chrámu. Práce řídí soukromá nadace, která ji financuje převážně ze vstupného do chrámu. I z tohoto důvodu výstavbu zpomalila pandemie covidu-19, když se počty návštěvníků výrazně snížily.
„Naše byty jsou legální,“ stojí na transparentu, který vlaje na fasádě jedné z budov, jež by kvůli chrámu musely k zemi. „Sagrada Familia vlastní jeden pozemek, ale není vlastníkem zbytku,“ říká Salvador Barroso, předseda sdružení obyvatel, kteří se odmítají vystěhovat kvůli výstavbě schodiště.
Sagrada Familia se dokončí v roce 2026, vášně budí plánované schodiště
Obyvatelé také tvrdí, že původně nevěděli, že by jejich domy měly v budoucnosti ustoupit chrámu. Barroso tvrdí, že svůj byt koupil v osmdesátých letech, ale o možné výstavbě se dozvěděl až v roce 1992.
Podle médií s rezervou pro schodiště počítá územní plán z roku 1976. Stavby v ulici Mallorca, které by měly být zbourány, však podle stanice RTVE dostaly stavební povolení o rok dříve. Podle stanice by se současný plán na schodiště dotkl zhruba 10 tisíc lidí a padesáti obchodů.
Kvůli Sagradě nás chtějí vystěhovat, obávají se lidé z okolí slavného chrámu
Obyvatelé dotčení výstavbou tvrdí, že se schodištěm původní Gaudího plány vůbec nepočítají. Poukazují při tom, že velká část původních maket a plánů byla zničena během občanské války v třicátých letech minulého století. To však odmítl hlavní architekt chrámu Jordi Faulí, podle nějž současné plány věrně kopírují původní Gaudího záměry. To se podle jeho slov podařilo odvodit z plánů a dokumentů, které přečkaly občanskou válku.
O tom, zda blok domů v ulici Mallorca půjde k zemi, by měla nakonec rozhodnout barcelonská radnice. Podle médií totiž schodiště stále nemá platné stavební povolení. Zatím není ani jasné, kdo by eventuálně financoval vyvlastnění budov a přesídlení obyvatel.