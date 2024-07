U Barcelony havaroval autobus, nejméně devět lidí je zraněných

Havárie se stala na dálnici C-32 asi hodinu od Barcelony, a to u vjezdu do tunelu. Autobus tam podle agentury zřejmě narazil do boku tunelu, což ho vymrštilo vzhůru. Na záběrech z místa nehody vůz vstup do tunelu stále blokuje. V autobuse právě jelo přes padesát lidí, kteří mířili do práce v nedaleké továrně.

Záchranáři uvedli, že dva vážně zraněné transportovali vrtulníkem do blízkých nemocnic. Ve vážném stavu je i třetí zraněný, dalších šest lidí utrpělo lehčí zranění a do péče lékařů je přepravily sanitky. Třiatřicet lidí pak zdravotníci ošetřili bez nutnosti převozu do nemocnice.

