Umělé oplodnění zdarma pro všechny. Španělsko schválilo novou legislativu

Změny se dlouho dožadovaly skupiny, které bojují za práva LGBTQ lidí. Své zástupce mají i ve vládě vedené socialisty, jejímž cílem je docílení rovných práv.



Premiér a lídr středo levicové Španělské socialistické dělnické strany Pedro Sánchez se sám nazývá feministou, a svoji politickou agendu zaměřuje právě na práva žen a LGBTQ lidí. Jeho vláda má rekordních

60 procent žen v kabinetu. Což je jedno z nejvyšších zastoupení žen ve vládě na světě.

Sanchéz například minulý měsíc mluvil o právech žen ve spojení se slibem zákazu prostituce. Podle něj tato praxe zotročuje ženy.

Změna proplácení asistované reprodukce se dotkne asi 8 500 lidí, kteří z ní budou moci benefitovat. Před šesti lety léčbu neplodnosti tehdejší vláda vedená konzervativní Lidovou stranou omezila jen pro heterosexuální ženy, které mají partnera a mají potíže s otěhotněním. Ostatní tak byly nuceny platit za soukromou léčbu.

Ministryně zdravotnictví Carolina Dariasová podepsala rozhodnutí o proplácení asistované reprodukce na ceremonii, kde byli přítomni aktivisti za práva LGBTQ lidí. Dariasová sdělila, že cílem tohoto kroku je ukončit diskriminaci v systému veřejného zdravotnictví.

„Tento den znamenal restituci práv, která neměla být nikdy odepřena,“ řekla Dariasová. Prezident španělské federace skupin za práva LGBTQ+ Uge Sangil změnu uvítal a řekl, že přinese změnu života tisícům lidí. „Uznávání LGBTQ práv znamená uznávání práv pro společnost jako celek,“ řekl Sangil.

První země uznávající genderové sebeurčení?

Španělsko bylo jednou z prvních zemí, které uznávaly stejnopohlavní manželství. A nyní se blíží k tomu být jednou z prvních zemí, kde se právně uznává genderové sebeurčení.



V létě se vláda dohodla na návrhu, který by umožnil lidem starším 16 let změnit svůj gender bez toho, aniž by k tomu potřebovali povolení rodičů nebo doktora. Nyní návrh zákona čeká na schválení parlamentem.

Ani ve Španělsku však neexistuje univerzální shoda o právech homosexuálů. Krajně pravicová strana Vox, která je nyní třetím největším politickým subjektem ve Sněmovně bojovala za zrušení některých antidiskriminačních zákonů na ochranu LGBTQ lidí. Strana se se svojí rétorikou staví do pozice radikální alternativy k tradičním konzervativcům.

Podle českých zákonů mohou asistovanou reprodukci podstoupit jen heterosexuální páry, stejně jako například v Německu či Itálii.