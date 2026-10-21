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Vykopejte socialisty z moci, hřímal Milei v Madridu. Sáncheze nazval diktátorem

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  13:13
Argentinský prezident Javier Milei pronáší projev na fóru New Economy v...

Argentinský prezident Javier Milei pronáší projev na fóru New Economy v Madridu. (21. října 2026) | foto: Alejandro Martinez VelezReuters

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Argentinský prezident Javier Milei se ve středu v Madridu zapojil do kampaně před španělskými parlamentními volbami ostrým projevem, ve kterém označil španělského premiéra Pedra Sáncheze za diktátora. Vyzval také k „vykopání socialistů“ z mocenské pozice.

Milei, který o sobě mluví jako o radikálním liberálovi, od nástupu do prezidentské funkce v prosinci 2023 navštívil Španělsko sedmkrát, aniž by se setkal se sociálně demokratickým premiérem.

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Milei vystoupil ve středu dopoledne na akci organizace Nueva Economía Forum (Nové ekonomické fórum) ve španělské metropoli. V proslovu označil Sáncheze za „nemožného diktátora“ a nařkl ho z korupce.

„Je to čestný dluh vůči vlastní krvi vykopat socialisty,“ uvedl dále argentinský prezident. Podle Mileie Sánchez vyvolal také masivní příchod migrantů do španělského města Ceuty, což označil za invazi, protože „každý migrant je jeden hlas“. V parlamentních volbách však lidé bez španělského občanství hlasovat nemohou.

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Milei se netají tím, že účelem jeho cesty je podpořit španělskou opozici před předčasnými parlamentními volbami, které se ve Španělsku konají 29. listopadu.

Ve středu se setká s představiteli krajně pravicové strany Vox a předsedkyní krajské rady madridského regionu Isabelou Ayusovou z konzervativní Lidové strany.

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„Myslím si, že mají zdravé a pozitivní myšlenky, aby vymanili Španělsko z úpadku,“ řekl Milei o Ayusové a šéfovi strany Vox Santiagovi Abascalovi.

Na Mileiovu návštěvu reagovala také Sánchezova socialistická strana (PSOE). „Ahoj Mileii! Ve Španělsku, nejrychleji rostoucí zemi v Evropě, tě vítají levičáci a levičačky,“ vyvěsila strana transparent na fasádě svého sídla v Madridu.

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