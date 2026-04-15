Španělský think-tank Funcas uvádí, že bez povolení k pobytu může v zemi žít až 840 000 migrantů. Španělsko má asi padesát milionů obyvatel, přičemž zhruba každý pátý se narodil za hranicemi země. Velká část z nich pochází z Kolumbie, Venezuely a Maroka. Žadatelé musí prokázat, že do země přišli do konce roku 2025 a že ve Španělsku žijí alespoň pět měsíců. Zároveň nesmějí mít záznam v trestním rejstříku.
Španělsko zlegalizuje pobyt 500 tisíc migrantů, potřebuje je na trhu práce
„Uznáváme práva migrantů, ale také požadujeme povinnosti. Ti, kteří jsou již součástí našeho každodenního života, tak musí činit za rovných podmínek a přispívat k zachování naší země a našeho způsobu života,“ uvedl Sánchez. Zopakoval tak postoj své vlády, že lidé, kteří již v zemi žijí a pracují, by tak měli činit za stejných podmínek jako ostatní a platit daně.
Úspěšní žadatelé získají roční povolení k pobytu a práci a po roce budou moci žádat o jeho prodloužení. Žádosti bude možné podávat na desítkách úřadů sociálního zabezpečení, poštách a imigračních pracovištích po celé zemi. Odborový svaz zastupující imigrační úředníky však varoval, že stát nemá dostatek kapacit na zpracování velkého počtu žádostí v krátkém čase.
Máme nejvíc nelegálních migrantů za 10 let. A dost nezletilých, stěžují si Španělé
Španělsko se tímto krokem odlišuje od většiny evropských zemí, které se snaží migraci omezovat a urychlit deportace. Vláda argumentuje tím, že migranti pracují v klíčových odvětvích, jako je zemědělství, turistika či služby, a přispívají k růstu ekonomiky a k financování sociálního systému.
„Naše prosperita je prokazatelně spojená s naším přístupem k migraci a s přínosem zahraničních pracovníků,“ řekla ministryně pro migraci Elma Saizová. „Jejich přínos nám dovoluje ekonomicky růst, vytvářet pracovní místa a udržovat náš systém sociálního zabezpečení,“ dodala.
Opoziční Lidová strana (PP) opatření ostře kritizovala. Její předseda Alberto Núñez Feijóo jej označil za nebezpečné a neudržitelné. Vláda prosadila změnu prostřednictvím dekretu, protože v parlamentu nemá většinu a předchozí pokus o schválení amnestie tam neuspěl.