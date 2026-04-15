Statisíce migrantů mohou ve Španělsku požádat o amnestii. Nutnost, říká Sánchez

  9:43
Španělská vláda v úterý dokončila pravidla k dříve oznámené amnestii pro migranty bez povolení k pobytu. Změna umožní statisícům lidí, kteří v zemi žijí a pracují, požádat o legální status. Premiér Pedro Sánchez krok označil za nutný akt spravedlnosti. Podle vlády by o legalizaci mohlo požádat až půl milionu lidí, odhady některých analytiků jsou ale vyšší.
Migranti čekají na vylodění z plavidla španělské pobřežní stráže v přístavu na...

Migranti čekají na vylodění z plavidla španělské pobřežní stráže v přístavu na ostrově Gran Canaria, jednom ze španělských Kanárských ostrovů. (1. září 2021) | foto: Borja SuarezReuters

Španělský premiér Pedro Sánchez (20. března 2026)
Španělský think-tank Funcas uvádí, že bez povolení k pobytu může v zemi žít až 840 000 migrantů. Španělsko má asi padesát milionů obyvatel, přičemž zhruba každý pátý se narodil za hranicemi země. Velká část z nich pochází z Kolumbie, Venezuely a Maroka. Žadatelé musí prokázat, že do země přišli do konce roku 2025 a že ve Španělsku žijí alespoň pět měsíců. Zároveň nesmějí mít záznam v trestním rejstříku.

„Uznáváme práva migrantů, ale také požadujeme povinnosti. Ti, kteří jsou již součástí našeho každodenního života, tak musí činit za rovných podmínek a přispívat k zachování naší země a našeho způsobu života,“ uvedl Sánchez. Zopakoval tak postoj své vlády, že lidé, kteří již v zemi žijí a pracují, by tak měli činit za stejných podmínek jako ostatní a platit daně.

Úspěšní žadatelé získají roční povolení k pobytu a práci a po roce budou moci žádat o jeho prodloužení. Žádosti bude možné podávat na desítkách úřadů sociálního zabezpečení, poštách a imigračních pracovištích po celé zemi. Odborový svaz zastupující imigrační úředníky však varoval, že stát nemá dostatek kapacit na zpracování velkého počtu žádostí v krátkém čase.

Španělsko se tímto krokem odlišuje od většiny evropských zemí, které se snaží migraci omezovat a urychlit deportace. Vláda argumentuje tím, že migranti pracují v klíčových odvětvích, jako je zemědělství, turistika či služby, a přispívají k růstu ekonomiky a k financování sociálního systému.

„Naše prosperita je prokazatelně spojená s naším přístupem k migraci a s přínosem zahraničních pracovníků,“ řekla ministryně pro migraci Elma Saizová. „Jejich přínos nám dovoluje ekonomicky růst, vytvářet pracovní místa a udržovat náš systém sociálního zabezpečení,“ dodala.

Opoziční Lidová strana (PP) opatření ostře kritizovala. Její předseda Alberto Núñez Feijóo jej označil za nebezpečné a neudržitelné. Vláda prosadila změnu prostřednictvím dekretu, protože v parlamentu nemá většinu a předchozí pokus o schválení amnestie tam neuspěl.

Statisíce migrantů mohou ve Španělsku požádat o amnestii. Nutnost, říká Sánchez

Španělská vláda v úterý dokončila pravidla k dříve oznámené amnestii pro migranty bez povolení k pobytu. Změna umožní statisícům lidí, kteří v zemi žijí a pracují, požádat o legální status. Premiér...

