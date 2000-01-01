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Popelavá šeď, ohořelá auta, pusto. Španělsko čelí jednomu z nejničivějších lesních požárů. Vypukl v provincii Andalusie na jihu země, počet obětí roste. Andaluský ministr zdravotnictví Antonio Sanz událost označil za „bezprecedentní tragédii“. Jak země pohlcená plameny vypadá, se podívejte ve výběru fotografií.
Autor: AP
Požár vypukl ve čtvrtek v blízkosti obce Los Gallardos asi 300 kilometrů východně od Málagy. Podle regionální vlády „lidé umírali v osadě Bédar a některé oběti byly nalezeny ve vozidlech“.
Autor: Reuters
„Oheň se šířil jako střelný prach,“ popisoval předseda regionální vlády Juan Manuel Moreno. Požár byl podle něj jeden z nejrychlejších a nejkomplexnějších, jaké kdy oblast zažila.
Autor: AP
V neděli předseda regionální vlády oznámil, že požár byl prohlášen za stabilizovaný. Během zásahu hasičů a záchranářů bylo evakuováno kolem 1 500 lidí. Všichni se nyní mohou vrátit domů.
Autor: Reuters
Jednou z evakuovaných byla i Isabel. Je jí 103 let a žije ve vesnici Lubrin v provincii Almería. Muž vpravo, který stařenku utěšuje, je otec Antonio.
Autor: Reuters
Kennetha Riverse evakuovali z vesnice Bedár i s jeho psem jménem Rhu. Během požárů čekali oba v přechodném centru na odvoz do dočasného ubytování zajištěného úřady.
Autor: Reuters
Thomas-Wolf Verndockt přišel během požárů o svého třiašedesátiletého otce Stanislase. Na fotografii stojí v utěšujícím obětí své partnerky.
Autor: Reuters
Lidé si v těžkých chvílích pomáhají. Před vchodem do kláštera Hermanas de la Caridad v provincii Almería leží zásoby jídla a pití pro lidi postižené požárem, kteří jsou zde ubytovaní.
Autor: Reuters
Španělsko patří k zemím nejvíce postiženým globálním oteplováním a v posledních letech zažívá čím dál delší vlny veder, které začínají už na jaře a pokračují v létě s teplotami často přes 40 stupňů Celsia. To vytváří ideální podmínky pro vznik ničivých přírodních požárů.
Autor: AP
Podle unijního informačního systému o lesních požárech EFFIS plameny ve Španělsku v roce 2025 zničily více než 393 tisíc hektarů půdy, nejvíce v moderní historii země. Při těchto požárech, jejichž celkový počet přesáhl 8 tisíc, zahynulo podle ministerstva vnitra osm lidí, 86 utrpělo zranění a více než 42 tisíc muselo být evakuováno.
Autor: Profimedia.cz
Poslední dny přitom hořelo i na dalších místech Evropy, například v Řecku, Portugalsku či ve Španělsku.
Autor: Reuters