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Všude jen popelavá šeď. Španělsko pustoší jeden z nejničivějších požárů

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  12:41
Následky lesního požáru v provincii Almería ve španělské Andalusii. (12.... Lesní požár ve čtvrtek pozdě odpoledne vypukl v provincii Almería ve španělské... Následky lesního požáru ve španělské Andalusii. (11. července 2026) Následky lesního požáru ve španělské Andalusii. (11. července 2026) Lesní požár ve čtvrtek pozdě odpoledne vypukl v provincii Almería ve španělské... Následky lesního požáru v provincii Almería ve španělské Andalusii. (12.... Lesní požár ve čtvrtek pozdě odpoledne vypukl v provincii Almería ve španělské... Následky lesního požáru v provincii Almería ve španělské Andalusii. (12.... Lesní požár ve čtvrtek pozdě odpoledne vypukl v provincii Almería ve španělské... Lesní požár ve čtvrtek pozdě odpoledne vypukl v provincii Almería ve španělské... Následky lesního požáru ve španělské Andalusii. (11. července 2026) Lesní požár ve čtvrtek pozdě odpoledne vypukl v provincii Almería ve španělské...
Popelavá šeď, ohořelá auta, pusto. Španělsko čelí jednomu z nejničivějších lesních požárů. Vypukl v provincii Andalusie na jihu země, počet obětí roste. Andaluský ministr zdravotnictví Antonio Sanz událost označil za „bezprecedentní tragédii“. Jak země pohlcená plameny vypadá, se podívejte ve výběru fotografií.

Daň za extrémní vedra. Počasí si v Evropě vyžádalo deset tisíc životů navíc

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