Všude jen popelavá šeď. Španělsko pustoší jeden z nejničivějších požárů

|
Daň za extrémní vedra. Počasí si v Evropě vyžádalo deset tisíc životů navíc
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
Daň za extrémní vedra. Počasí si v Evropě vyžádalo deset tisíc životů navíc
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...
Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...
Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...
Rekonstrukce silnice v Břežanském údolí měla být podle původního plánu hotová do Vánoc. Oprava nejkratší cesty ze středočeských Dolních Břežan na pražskou Zbraslav se ale protáhne. Práce zde budou...
Do kin začátkem července vstoupil hraný remake oblíbené disneyovky Odvážná Vaiana. Příběh o statečné dívce z tichomořského ostrova Motunui v hlavních rolích s Catherine Laga’aiaovou a Dwaynem...
Z původně tříměsíční mise na záchranu života v americkém Bostonu se nakonec stalo devítiměsíční turbulentní dobrodružství, na které rodina malého Kubíka z Mrskles na Olomoucku hned tak nezapomene....
Spor o zrušení každoročního zdražování dálničních známek zaměstnává poslance. „Cena dálniční známky se nebude zvyšovat,“ řekl ve Sněmovně její předseda a šéf SPD Tomio Okamura. „Děláte díru v...
Francie slaví výročí dobytí Bastily. Státní svátek doprovází i tradiční vojenská přehlídka v Paříži. Té se kromě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona účastnily i desítky zahraničních lídrů,...
Šéf lidoveckých poslanců Marian Jurečka vyzval ve Sněmovně premiéra Andreje Babiše, aby zveřejnil svůj projev ze summitu NATO v Ankaře. „Myslím, že občané této země by si to fakt zasloužili, aby toto...
Úřad ministra pro sport, prevenci a zdraví se přestěhuje do budovy v pražské Jindřišské ulici. Potvrdil to v úterý Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který měl budovu v...
Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem dnes snížil tresty vězení dvěma obžalovaným v případu rozsáhlých podvodů při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. Zkušebnímu komisaři Radku Šampalíkovi...
Španělsko, Francie či Velká Británie. Tam všude hasiči bojují s ničivými lesními požáry. Velkou část Evropy sužují vedra a půda je vyschlá, což přispívá k jejich vzniku. Podívejte se ve výběru...
Za sražení matky s kočárkem na chodníku v Praze 9 potvrdil odvolací soud řidiči porsche Adamu Coubalovi tříletou podmínku a pětiletý zákaz řízení. Verdikt je pravomocný. Podnikatel se v době nehody...
Poslanec Filip Turek měl v pondělí dopravní nehodu, při které se střetl s nemocničním vozem, to se převrátilo. Řidič skončil s vážnými zraněními v pražské Nemocnici na Homolce. „Vedení nemocnice jsem...
Americké velitelství CENTCOM oznámilo, že armáda USA dokončila další vlnu úderů na Írán zaměřenou na pobřežní obranné systémy, odpalovací zařízení střel a dronů i námořnictvo, přičemž podle agentury...