Španělsko čelí rekordnímu přílivu kokainu. Úřady mluví o „bílé tsunami“

Podobně mimořádný byl i nález 13 tun kokainu v zásilce banánů z Ekvádoru v přístavu Algeciras krátce předtím. Dosud nikdy nebylo ve Španělsku zabaveno tolik kokainu najednou. Práce protidrogové policie je stále obtížnější a připomíná scénáře Hollywoodu, napsala agentura DPA.

„Celá Evropa je nyní zaplavena kokainem a Španělsko hraje důležitou roli vstupní brány na kontinent,“ varoval nedávno v madridském parlamentu vládní protidrogový koordinátor Joan Ramón Villalbí. Jen několik dní po Villalbího prohlášení informovala španělská policie o dalších dvou velkých březnových raziích s mnoha zatčenými – v Madridu a v luxusním letovisku Marbella, přezdívaném španělské Saint-Tropez.

Čísla hovoří jasně: v roce 2023 se množství kokainu zabaveného ve Španělsku oproti předchozímu roku zdvojnásobilo na 118 tun. Před pěti lety to bylo jen 37 tun. Údaje za rok 2024 zatím nejsou k dispozici, ale další výrazný nárůst je považován za jistý.

Přestože policie zabavuje čím dál tím větší množství drog, je zřejmé, že se jich čím dál více dostává také přes hranice, řekl DPA jeden z protidrogových policistů. V polovině března Europol informoval o zabavení 73 tun kokainu, který do EU doputoval z Ekvádoru prostřednictvím zločineckých sítí v Německu a Španělsku.

Sousední Francie a Portugalsko zaznamenávají podobný vzestupný trend jako Španělsko. V médiích a mezi vyšetřovateli v jihozápadní Evropě se proto hovoří o „bílé tsunami“. Znepokojivá je situace například v Le Havru v severní Francii, který zůstává jedním z nejdůležitějších překladišť kokainu v Evropě. V roce 2018 zde bylo zadrženo 3,6 tuny, v letech 2019 a 2020 to bylo pokaždé více než deset tun a v roce 2024 již 13 tun. Nárůstu napomáhá i rozšiřování přístavů a zvýšená překládka v Le Havru a nedalekém přístavu Dunkirk, napsal list Le Parisien.

Úřady v Nizozemsku naopak předpokládají, že drogové gangy se odtud kvůli stále přísnějším bezpečnostním opatřením přesouvají do Španělska a Francie.

„V mezinárodních obchodních tocích s kokainem se toho hodně mění,“ řekl Jan Janse z přístavní policie v Rotterdamu. V tomto největším evropském přístavu bylo v roce 2024 zabaveno výrazně méně drog – přibližně 26 tisíc kilogramů, převážně kokainu, oproti téměř 45 tisíc kilogramům v předchozím roce. Jednalo se o třetí pokles v řadě. Podle Janse bylo v poslední době méně drog zabaveno také v belgických Antverpách a německém Hamburku.

Obchod se „sněhem“ z Jižní Ameriky je v jihozápadní Evropě na vzestupu. Důvody? Je jich několik. Villalbí se zjevným znepokojením informoval, že produkce v Latinské Americe vzrostla na „rekordní úroveň“.

Drogová mafie je také stále vynalézavější ve svých pokusech přelstít úřady v Evropě. Kokain se nyní už neschovává pouze v kontejnerech mezi banány a součástkami do aut nebo v pytlích s rýží. V Gibraltarském průlivu se používají nejmodernější rychlé čluny. A již několik let se tuny kokainu přepravují přes Atlantik do Evropy ve speciálních ponorkách. Existuje také další relativně nový trend: kokain se stále častěji vyrábí z kokainové pasty v laboratořích přímo v Evropě.

A když se ve větších přístavech zpřísňují kontroly, překupníci ve Španělsku a Francii se podle úřadů přesouvají do menších, méně zabezpečených přístavů. Zločinci také stále častěji využívají takzvanou drop-off metodu: z nákladních lodí shazují balíky s drogami, aby je později mohly vyzvednout menší lodě. To se však občas nepodaří - před téměř dvěma lety byly dvě tuny kokainu vyplaveny na pláže Lamanšského průlivu poblíž francouzského Cherbourgu.

Nárůst nabídky vede k obrovskému poklesu ceny. Kilogram kokainu se prodává za 16 tisíc eur (asi 400 tisíc korun), což je pouze polovina ceny před dvěma lety, uvedl jeden z vyšetřovatelů pro španělský deník El Mundo. Dříve droga vyšších vrstev se už dávno dostala ke střední třídě v celé Evropě.

Obchodování s drogami však nepředstavuje pouze závažný zdravotní problém. Španělsko zažívá alarmující nárůst násilí způsobený takzvanými narcos, drogovými zločinci. Na ostrově Gran Canaria se odehrávají únosy, v Katalánsku a Andalusii se stále častěji střílí, na Mallorce přibývá drogových deliktů. V loňském roce byl například v Barceloně mafií zavražděn přístavní dělník a v přístavu města Barbate na jihu země zemřeli dva vyšetřovatelé, když je drogový dealer úmyslně přejel motorovým člunem.

Barbate je „jednou z nejsmutnějších a nejhorších událostí, které jsme kdy zažili. Ukazuje ztrátu respektu k autoritě, což je problém, který je patrný zejména v Andalusii, ale mohl by se rozšířit i do dalších částí země“, varovala protidrogová prokurátorka Rosa Ana Moránová. Drogové gangy stále častěji používají zbraně. Nebezpečné a násilné zahraniční gangy, zejména albánské, se podle ní podílejí na pašování drog čím dál větší měrou.

Noví hráči stojící za „bílou tsunami“ – včetně skupin z Balkánu a Švédska, stejně jako nizozemsko-marocká „mocro-mafie“, která je ve Španělsku stále aktivnější – jednají agresivněji než dosavadní aktéři, investují velké částky peněz a akceptují vysoké ztráty. „Když je zabaven kontejner s drogami, bere se to jako součást ceny,“ řekl DPA jeden z protidrogových policistů.

Boom kokainu již vyvolal poplach mezi politiky. Nizozemsko, kde mafie zavraždila významného investigativního reportéra Petera de Vriese, slouží jako varování. V ohrožení měla být dokonce i korunní princezna Amalie, která studovala v Madridu. Novým zákonem nazvaným Osvobození Francie z drogové pasti chce Paříž zabránit pronikání organizovaného zločinu do státních struktur a jejich poškozování.

Zintenzivnění boje nedávno oznámil také španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska. Připustil však, že navzdory velkým investicím a moderním technologiím je nesmírně obtížné pašování kokainu a dalších drog zcela zabránit. Optimismus zní jinak.