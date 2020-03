Španělsko hlásí více nakažených než Čína. Za den zemřelo opět přes 800 lidí

Počet úmrtí z řad nakažených koronavirem ve Španělsku se za den zvýšil o 812 na celkových 7340, což je druhý nejvyšší počet obětí po Itálii. Denní nárůst obětí ve Španělsku je o necelé tři desítky nižší než o den dřív a poprvé za více než týden je tak nových obětí oproti předchozímu dni méně.



Z celkového počtu 85 195 nakažených ve Španělsku za předchozí dva měsíce se 16 780 lidí už uzdravilo. Pozitivní první test na koronavirus měl v neděli i šéf úřadu pro nouzové situace Fernando Simón, který každý den údaje oznamuje, oznámilo ministerstvo zdravotnictví.

V procentuálním srovnání denní nárůsty počtu nakažených i obětí klesají od středy, zatímco ten den vzrostl počet nových případů nákazy o 20 procent a obětí o 27 procent, v neděli to bylo o devět procent v případě nakažených a 17 procent v případě obětí. Simón v neděli uvedl, že Španělsko má za sebou nejhorší týden co do počtu obětí. Podle místních médií v něm zemřelo téměř 4500 nakažených.

Předsedkyně madridské regionální vlády Isabel Díazová Ayusová, která se sama koronavirem nakazila, v neděli oznámila, že metropole bude v pondělí za oběti držet den smutku, jeho součástí bude i minuta ticha, která začne v pravé poledne.

Premiér Pedro Sánchez v sobotu pozdě večer ohlásil, že všichni pracovníci, kteří nejsou zásadně důležití pro chod země, budou muset zůstat po dva týdny doma, ale s platem, který obvykle dostávají.



Španělské odbory toto rozhodnutí přivítaly, zároveň ale varovaly, že těžce zasáhne zejména průmysl a že může vést hluboké ekonomické a sociální krizi.

VIDEO: Děsivé záběry z Madridu. Nakažení leží i na chodbách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rakousko: nakupování jen s rouškami

Hranici 9000 nakažených koronavirem v pondělí překročilo Rakousko, více než stovka infikovaných zemřela. Informoval o tom ministr zdravotnictví Rudolf Anschober. Experti, kteří vládě radí v boji proti nákaze, navrhli ještě více zpřísnit současná preventivní opatření.

Kancléř Sebastian Kurz následně oznámil, že vláda zavádí povinnost nosit při nakupování roušky, opatření začne platit zřejmě od středy.

Nemoc COVID-19, kterou koronavir způsobuje, byla zatím v Rakousku potvrzena u 9125 lidí, z nichž 108 nákaze podlehlo. Kvůli těžšímu průběhu nemoci je nyní v zemi tisícovka lidí v nemocnicích, 193 pacientů leží na jednotkách intenzivní péče. Za vyléčené je nyní považováno 636 lidí, řekl ministr zdravotnictví Rudolf Anschober.

Írán: přes 40 000 případů

Jedna z nejvíce postižených zemí světa, Írán, má podle údajů ministerstva zdravotnictví potvrzených 41 495 nakažených, což je ve srovnání s nedělním údajem nárůst o 3186 nových případů. Evidováno je 2757 úmrtí. Za minulých 24 hodin přibylo 117 úmrtí, v neděli hlásil Írán 123 nových mrtvých.

Írán má na Blízkém východě nejvíc nakažených i mrtvých. Úřady žádají občany, aby se zdržovali doma, a zakázaly cesty mezi jednotlivými městy.