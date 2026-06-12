Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zadrželi jsme jednoho z nejhledanějších mužů v Česku, tvrdí španělská policie

Autor: ,
  21:41
Ve španělské Valencii zadržela policie muže, kterého české úřady hledaly kvůli závažnému podvodu. Podle Španělů patřil mezi „jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v České republice“.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: Reuters

K dopadení přispěla mezinárodní akce zaměřená na zlepšení sdílení informací mezi policejními sbory evropských zemích.

Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík v pátek sdělil, že se na zadržení muže podílela i česká policie.

„Mohu potvrdit, že naše informace vedly k zadržení hledaného muže,“ řekl. Totožnost zadrženého však nespecifikoval. Další informace podle něj policie poskytne v příštím týdnu.

Podle čtvrtečního prohlášení španělské policie byl muž zapojen do podvodné dodávky ropy z Venezuely. Objednavatelé však venezuelskou ropu nikdy neobdrželi. „Poškozeným firmám vznikla škoda přesahující dva miliony eur (zhruba 49 milionů korun),“ stojí v prohlášení španělské policie.

Ropa zůstane drahá i po válce. Státy výrazně navyšují své rezervy

K zadržení muže podle španělské policie přispěla mezinárodní akce Trakathon z počátku června. Přibližně 100 vyšetřovatelů si během ní vyměnilo poznatky o šesti desítkách nejhledanějších lidí na útěku. Díky této akci získaly zúčastněné policejní sbory poznatky pro další vyšetřování týkající se 56 hledaných osob.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Turek: Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, Pavla na summitu nechci

Filip Turek přichází na zasedání vlády, na které se bude mimo jiné projednávat...

Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, prohlásil vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v debatě na CNN Prima News. Zároveň uvedl, že si nepřeje účast prezidenta Petra Pavla na summitu...

Češky se koupaly nahé v chráněné části Tater. Hrozí jim vysoká pokuta

Popradské pleso v Mengusovské dolině ve Vysokých Tatrách

Navzdory přísnému zákazu se dvojice českých turistek rozhodla „na Evu“ otužit v jednom z chráněných jezírek ve slovenských Tatrách. Jejich čin však zachytila kamera a oběma může hrozit pokuta v...

Ruština už nebude chráněným jazykem, Zelenskyj podepsal nový zákon

Reklama v azbuce.

Prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek podepsal zákon, který zrušil ruštině postavení chráněného jazyka na Ukrajině, informují ukrajinská média. V zemi nadále část obyvatel hovoří hlavně rusky,...

12. června 2026  22:02

Zadrželi jsme jednoho z nejhledanějších mužů v Česku, tvrdí španělská policie

Španělská policie poblíž španělského ministerstva obrany poté, co byla na...

Ve španělské Valencii zadržela policie muže, kterého české úřady hledaly kvůli závažnému podvodu. Podle Španělů patřil mezi „jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v České republice“.

12. června 2026  21:41

EU se shodla na přístupových jednáních pro Ukrajinu a Moldavsko, začnou v pondělí

Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské komise v Bruselu (5. června 2022)

Velvyslanci všech sedmadvaceti členských států Evropské unie se v pátek shodli na zahájení prvního bloku přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Rozhovory mají začít v pondělí, uvedli předseda...

12. června 2026  19:58,  aktualizováno  20:52

Uzavření dohody nikdy nebylo blíž, ale dojednaná ještě není, tvrdí Írán

Plavidla proplouvají Hormuzským průlivem u íránského přístavu Bandar Abbás. (8....

Zprávy médií o možném podpisu americko-íránské dohody v neděli v Ženevě jsou nepravdivé, píší íránský portál Núr News a agentura Fars s odkazem na zdroj blízký íránskému vyjednávacímu týmu. Ministr...

12. června 2026  19:25,  aktualizováno  20:28

Střelec v Texasu zabil jednoho člověka a dalších devět zranil. Unikal několik hodin

Policisté po tragické střelbě v texaském Midlandu (12. června 2026).

Jeden člověk zemřel a devět dalších utrpělo zranění při páteční střelbě ve městě Midland v americkém státě Texas. Pravděpodobný pachatel zemřel o několik hodin později, když jej dopadli policisté....

12. června 2026  20:24

Nová připomínka slavného seriálu v Brně. Po hrdinovi z Návštěvníků pojmenovali most

V brněnských Žabovřeskách mají nově Most Adama Bernaua, hrdiny ze seriálu...

I po více než čtyřech desetiletích zůstává v brněnských Žabovřeskách živý příběh slavného televizního seriálu Návštěvníci. Právě v tamní Bráfově ulici totiž filmaři pro účely natáčení využívali dům,...

12. června 2026  20:06

Byli jsme neřízené střely. Náš zákaz byl od režimu rafinovaný, líčí Michal Pavlíček

Premium
Kytarový mág a legenda české hudební scény MICHAL PAVLÍČEK letos v...

Kytarový mág a legenda české hudební scény Michal Pavlíček letos v únoru oslavil sedmdesátiny. „Vedle rodiny mě stále nabíjí mazlení a meditace s kytarou, když se doma ponořím do tónů a ty mi otevřou...

12. června 2026

Šéf cizinecké policie tancoval na večírku před kolegy v nikábu, Vondrášek se bavil

Premium
Soukromý policejní večírek s maskami. Zúčastnil se i policejní prezident Martin...

Alkohol i tanec. Na sociálních sítích se objevilo video z večírku, kterého se zúčastnily špičky českých policistů. Kromě policejního prezidenta Martina Vondráška video zachycuje i bývalého šéfa...

12. června 2026

Vily, Ferrari a Rolex. Zaměstnanci SpaceX sní o životě po vstupu firmy na burzu

Loď SpaceX Starship se vydává na cestu k odpalovací rampě před svým desátým...

Očekávaný vstup společnosti SpaceX na burzu by mohl vytvořit tisíce nových dolarových milionářů i několik miliardářů. Přestože zaměstnanci nebudou mít možnost své akcie okamžitě prodat, mnozí už nyní...

12. června 2026

Papež Lev XIV. uvázl na několik hodin na Kanárech. Odlet zdržela závada na letadle

Papež Lev XIV. opouští letadlo, kterým se měl vrátit do Říma (11. června 2026)

Papež Lev XIV. musel v pátek odpoledne o několik hodin odložit let z Kanárských ostrovů do Říma kvůli technické závadě na letadle. Stalo se tak na závěr jeho téměř týdenní návštěvy Španělska, kterou...

12. června 2026  19:41

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Červeně zářící koule. USA zveřejnily další dokumenty týkající se UFO

Do nevadské pouště se začali sjíždět lidé, kteří chtějí proniknout do přísně...

Americké ministerstvo obrany zveřejnilo další část dosud utajovaných složek o pozorování neidentifikovaných létajících objektů (UFO), obsahující mimo jiné svědectví o červeně zářících koulích...

12. června 2026  19:18

Brusel zakáže sdílené elektrokoloběžky. Reaguje na nárůst nehod

Přes aplikaci Bolt si lze zapůjčit i elektrokoloběžky.

Brusel zakáže od roku 2027 sdílené elektrokoloběžky. Podle médií a agentury Belga je rozhodnutí reakcí na rostoucí počet nehod a omezování silničního provozu. Dalším problémem je zneužívání těchto...

12. června 2026  19:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.