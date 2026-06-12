K dopadení přispěla mezinárodní akce zaměřená na zlepšení sdílení informací mezi policejními sbory evropských zemích.
Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík v pátek sdělil, že se na zadržení muže podílela i česká policie.
„Mohu potvrdit, že naše informace vedly k zadržení hledaného muže,“ řekl. Totožnost zadrženého však nespecifikoval. Další informace podle něj policie poskytne v příštím týdnu.
Podle čtvrtečního prohlášení španělské policie byl muž zapojen do podvodné dodávky ropy z Venezuely. Objednavatelé však venezuelskou ropu nikdy neobdrželi. „Poškozeným firmám vznikla škoda přesahující dva miliony eur (zhruba 49 milionů korun),“ stojí v prohlášení španělské policie.
|
Ropa zůstane drahá i po válce. Státy výrazně navyšují své rezervy
K zadržení muže podle španělské policie přispěla mezinárodní akce Trakathon z počátku června. Přibližně 100 vyšetřovatelů si během ní vyměnilo poznatky o šesti desítkách nejhledanějších lidí na útěku. Díky této akci získaly zúčastněné policejní sbory poznatky pro další vyšetřování týkající se 56 hledaných osob.