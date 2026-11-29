Krajní pravice by se na vládě ve Španělsku podílela poprvé od návratu demokracie v zemi před půlstoletím a právě obavy z takového vývoje mohou pomoci vládním socialistům. Jejich lídr Sánchez, který je premiérem od roku 2018, spoléhá i na to, že voliče přesvědčil svou sociální politikou. Ta bytová má zahrnovat lepší ochranu nájemníků či tvrdší postup vůči takzvaným supím fondům (vulture funds). Krátce před volbami také španělská vláda schválila balíček sociálních bonusů.
Ceny obytných domů a bytů ve Španělsku podle Eurostatu za deset let od roku 2015 vzrostly o 43 procent, zatímco průměr v EU byl tu dobu asi 25 procent. Také nájmy za totéž období ve Španělsku vzrostly asi o 43 procent, nejvíc ve městech a pobřežních lokalitách. K nedostatku bytů a růstu cen nájmů v některých částech země přispěl cestovní ruch a využívání bytů jejich majiteli jako ubytování pro turisty.
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Na jeden byt 184 zájemců. Španělská města se potýkají s nedostatkem bydlení
Demonstrace kvůli nedostatku bytů a rostoucím cenám nájmů vypukly letos v září nejprve v Madridu a pak se rozšířily i do dalších měst. Zažehlo je soudní vystěhování 87leté ženy z madridského bytu, v němž žila 70 let v nájmu. V roce 2020 ho ale koupila firma, která důchodkyni zvýšila nájem pětinásobně. Za důstojné mzdy, za něž lze pořídit slušné bydlení, zorganizovaly tento měsíc hlavní odborové svazy v zemi generální stávku, první po 14 letech.
Španělská ekonomika přitom od nástupu Sáncheze do úřadu v roce 2018 rostla rychleji než průměr eurozóny a podle odhadu EU letos vzroste o 2,6 procenta, což více než dvojnásobek očekávaného růstu eurozóny. Růst ekonomiky se ale neodráží na reálných mzdách, které se několik let téměř nezměnily, jelikož ceny rostly rychleji než mzdy. K růstu cen potravin a energií přispěly, stejně jako v dalších zemích Evropy, války na Ukrajině a proti Íránu. Sánchezova vláda se snažila dopady růstu cen mírnit snižováním DPH u potravin či dotováním cen energií, přesto životní náklady Španělů dál rostly.
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Sánchezův vabank. Porážka „posledního socialisty“ by otřásla celou Evropou
K předčasným volbám přispěla také kritika levicové vlády kvůli migrační krizi ve španělském městě Ceuta, kam letos koncem července za den připlavalo či přešlo hranici z Maroka na 75 000 lidí. Drtivá většina se vrátila zpět dobrovolně během několika následujících dnů, stále tam ale zůstává několik tisíc migrantů. Této krize využila pravicová opozice, která přišla s nacionalistickými hesly o obraně vlasti a kritizovala vládu za špatné zvládání migrační vlny.
V posledních týdnech ale také výrazně roste počet migrantů připlouvajících z Afriky na Kanárské ostrovy, kam od začátku roku podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) připlulo na 24 400 migrantů, což je víc než polovina celkového počtu letošní migrační vlny do Španělska. Do celé země dorazilo od ledna už více migrantů než za celý loňský rok. Letos to bylo asi 44 300 lidí, kteří prchají z Afriky kvůli ozbrojeným konfliktům a špatné ekonomické situaci, loni 36 800.
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Na španělský ostrov připlul rekordní počet migrantů. Několik dní před volbami
Migrační vlnu v kampani hojně využila krajně pravicová strana Vox, která s heslem Ni uno más (Už ani jeden další) prosazuje přísnou protimigrační politiku. Vox, kterou vede Santiago Abascal, by měla podle průzkumů skončit třetí, stejně jako v předchozích volbách v roce 2023, nyní má ale šance svých 33 křesel ve 350členné dolní komoře až zdvojnásobit.
Pravicová opozice je proti hromadným legalizacím pobytu migrantů, jaké letos udělala Sánchezova vláda ve snaze začlenit do společnosti za určitých podmínek velký počet přistěhovalců. Žádost o legalizaci pobytu si podal asi milion lidí, z toho dvě třetiny pochází ze zemí Střední a Jižní Ameriky.
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„Jsem nudný, ale aspoň nekradu.“ Strohý lidovec se ve Španělsku dere k moci
S případným koncem vlády socialistů se změní i zahraniční politika vedení této téměř 50milionové země. Sánchez patří k nejtvrdším kritikům amerického prezidenta Donalda Trumpa, zejména kvůli válce proti Íránu, a také ostře odsuzoval izraelskou vládu Benjamina Netanjahua za vojenskou operaci v Pásmu Gazy, kde se podle španělského premiéra izraelská vláda dopustila genocidy. Toto obvinění Netanjahu odmítá.
Sánchezova vláda si vysloužila kritiku od Trumpa také za odmítání konkrétního závazku zvyšování výdajů na obranu, jako to udělaly členské země NATO loni na summitu v Haagu. Sánchez tehdy uvedl, že dávat na obranu pět procent hrubého domácího produktu je pro Španělsko neslučitelné s jeho sociální politikou. Nicméně slíbil, že jeho země bude dál přispívat k evropské bezpečnosti.