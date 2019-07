Hajdy do postele! Britská vláda chce přesvědčit lidi, že mají spát déle

17:05 , aktualizováno 17:05

Britská vláda se chystá přesvědčovat občany, že by měli v noci déle spát, aby tak co nejlépe chránili své zdraví. V oficiálním dokumentu, který připravilo ministerstvo zdravotnictví, chce lidem mimo jiné představit vědecké argumenty, proč by měli pravidelně spát alespoň sedm hodin.