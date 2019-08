Česko už nemá status země bez spalniček, počet případů se zdvojnásobil

7:16 , aktualizováno 7:16

Světová zdravotnická organizace (WHO) zrušila České republice, Británii, Řecku a Albánii status zemí, v nichž byly vymýceny spalničky. Organizace to ve čtvrtek uvedla ve své zprávě o spalničkách a zarděnkách v Evropě. Počet případů spalniček se meziročně zdvojnásobil, WHO vyzvala k posílení očkování.