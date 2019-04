Opičí DNA, potraty, jedy. Židé v USA se kvůli dezinformacím děsí očkování

„Vláda říká: Zůstaň doma!“ píše se na letácích s odkazem na nedávné rozhodnutí, že do školy i obchodů nyní mohou jen očkované děti. Titulek doplňuje žlutý školní autobus s dětmi, které do něj nepustili.



Černožluté pamflety, které někdo vylepil na sloupech v židovských čtvrtích Brooklynu i newyorského okresu Rockland County, lákaly na sobotní konferenční hovor. Čtyřhodinová seance se vysílala do ultraortodoxních rodin, které se mohly ptát „odborníků na vakcinaci“.

Lékaři, advokáti a pacienti měli židům předat rizika spojená s „tím, co do dětí vpravujeme“. Podle některých členů komunity jsou totiž obrovská. „Vakcína obsahuje opičí, krysí a prasečí DNA stejně jako sérum z kravské krve, přičemž toto všechno je zakázáno konzumovat s ohledem na nařízení o košer způsobu stravování,“ napsal americkému deníku The New York Times (NYT) Moishe Kahan.

Kahan je jeden z redaktorů organizace Peach, která dříve vydala čtyřicetistránkový magazín nazvaný The Vaccine Safety Handbook (Příručka o bezpečnosti vakcín). V tom podrývá důvěru ortodoxních židů v očkování. S argumentem, že chce čtenářům „nabídnout úplné a komplexní informace“, opakuje neověřené teorie a dezinformace.

Třeba, že očkování způsobuje autismus, že po vakcinaci hrozí dětem syndrom náhlého úmrtí nebo rakovina. Zakladatel plátku čtenářům v úvodním dopise líčí svůj zážitek, kdy mu lékař vyvrátil veškeré mýty, které kolem očkování kolují. Muž se uklidnil, ovšem poté začal pátrat a přišel na znepokojující fakta. O ta se nyní chce s lidmi podělit, aby se informovaně rozhodli, zda chtějí své děti vystavit takovému „nebezpečí“.

Kromě zmíněných ingrediencí jsou podle příručky ve vakcíně také buňky potracených lidských plodů, králičího mozku a psích ledvin nebo ovčí krev a slepičí vejce. A pak koktejl nebezpečných jedů, vyjmenovává magazín a odkazuje na „zaručené“ informace o úmrtích spojených s očkováním.

Ta jsou údajně mnohem vyšší, než se veřejně uvádí, protože je lékaři zaměňují s běžnými nemocemi anebo je schválně tají, protože spolupracují s farmaceutickými firmami.

Vždy se najde rabín, který poradí správně

Dezinformace z příručky se podle NYT mezi lidmi šíří i na sociálních sítích či v textových zprávách a dál tak zhoršují současnou situaci. Newyorský starosta Bill de Blasio v úterý v těch částech města, které ultraortodoxní komunita obývá, vyhlásil stav nouze. Právě tam je totiž nynější epicentrum epidemie, která je největší od začátku 90. let.

Prominentní rabíni přitom své ovečky upozorňují, že vakcína je bezpečná a košer. Vyzývají je, aby očkování podstoupili. Ani to však na některé tamní chasidy nezabírá a raději si najdou rabína, který má stejný názor jako oni. Další zase nemají přístup ke vzdělání a vědecké poznatky se k nim zatím nedostaly. Desítky rodin pak ze strachu z očkování na veřejnosti tají, co jejich aktuálně nemocným dětem doopravdy je.

Rabíni se minulý pátek v Brooklynu sešli a navrhli, že všichni, kteří chtějí mít přístup do synagog a židovských škol, musí být očkovaní. Po schůzi lidem začala na záznamnících přibývat automatizovaná volání se vzkazem, aby své rabíny od rozhodnutí odradili.

Od loňského října úřady potvrdily 400 případů nákazy spalničkami a většinově vypukla mezi chasidy. „Toto je epicentrum epidemie spalniček a dělá nám velké, velké starosti,“ uvedl starosta. „Musíme okamžitě jednat,“ dodal.

Lidem, kteří se proti vysoce nakažlivým spalničkám nenechají očkovat, hrozí pokuta ve výši až tisíc dolarů (přes 22 tisíc korun). Nařízení se podle agentury AP týká dětí starších šesti měsíců.

V USA v posledních letech výrazně přibylo rodičů, kteří své děti z různých důvodů odmítají nechat očkovat. A příručky, jako je pamflet Peachu, tak nacházejí své čtenáře i mimo židovskou obec. Třeba v konzervativním Texasu, ale i mezi liberály z Washingtonu.