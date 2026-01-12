Spálení lidé lyžují. Pobouření Švýcaři zažalovali Charlie Hebdo kvůli karikatuře

  14:50
Karikatura francouzského satirického týdeníku Charlie Hebdo s titulkem Spálení lidé lyžují (v originálu Les brulés font du ski) vyvolala ve Švýcarsku pobouření. Karikaturu francouzský časopis zveřejnil v pátek, v den celostátní piety za 40 obětí požáru baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana, při kterém utrpělo zranění dalších 116 převážně mladých lidí.
Karikatura týdeníku Charlie Hebdo. (9.ledna 2026)

Karikatura týdeníku Charlie Hebdo. (9.ledna 2026) | foto: X: @Charlie_Hebdo_

Uctění památky zemřelých z vyhořelého baru ve švýcarské Crans-Montaně. (9....
Manželé Jacques a Jessica Morettiovi – majitelé vyhořelého baru ve švýcarské...
Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...
Manželé Jacques a Jessica Morettiovi – majitelé vyhořelého baru ve švýcarské...
Švýcarský právník a jeho manželka podali na časopis a autora satirické kresby Erica Salcha u prokuratury v kantonu Valais žalobu, informují francouzská a švýcarská média. Dvojice tvrdí, že kresba porušuje švýcarské trestní právo týkající se násilných obrazů, protože poškozuje důstojnost obětí a tragédii zlehčuje.

Titulek kresby Les brulés font du ski je narážkou na název francouzské komedie z roku 1979 Les Bronzés font du ski, v češtině známé jako Dovolená po francouzsku.

Nouzový východ byl zamčený, pak jsem našel těla, řekl majitel vyhořelého baru

Kontroverze přichází jen několik dní po 11. výročí teroristického útoku na redakci časopisu Charlie Hebdo v Paříží, kde 7. ledna 2015 dva islamisté automatickými zbraněmi zastřelili 12 lidí kvůli karikaturám zesměšňujícím proroka Mohameda. Výročí obnovilo debatu o hranicích satiry a svobody projevu.

Požár v baru Le Constellation v Crans-Montaně vypukl během silvestrovských oslav na Nový rok kolem 01:30. Místní úřady později uvedly, že příčinou byla zřejmě jiskřící zábavní pyrotechnická fontána, od níž se vzňala pěnová výplň stropu. Požár se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti, přičemž mnoho z nich utrpělo popáleniny.

Švýcaři zadrželi majitele vyhořelého baru. Oběti tragédie přijel uctít i Macron

Od minulého pátku se nachází jeden z majitelů baru Le Constellation ve vazbě. Jacques Moretti čelí podezření ze zabití z nedbalosti. Po pondělním šestihodinovém výslechu prokuratura rozhodla, že v ní zůstane ještě tři měsíce.

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

