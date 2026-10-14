SpaceX omezil Ukrajině Starlink. Narušilo to bojové operace

„Naše ozbrojené síly nebyly na toto omezení předem upozorněny, což vedlo k narušení několika operací,“ napsal Beskrestnov na Telegramu. Podle něj se týká vojenského balíčku služeb StarShield a stanovuje maximální rychlost na 100 mil za hodinu (161 km/h).
„Je zřejmé, že tento krok nemůže být náhodný a souvisí se současnou politickou situací,“ dodal s odkazem na současný spor amerického prezidenta Donalda Trumpa s Zelenským ohledně útoků na ruské rafinerie.
Majitel SpaceX Elon Musk se postavil na Trumpovu stranu a prohlásil, že „Zelenskyj zašel příliš daleko“.
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Rusové udeřili na energetickou síť v Kyjevě. Varování dáváme, tvrdí Trump
Agentura Reuters uvádí, že narušení provozu Starlinku potvrdil i nejmenovaný zdroj ze 7. sboru rychlé reakce, který je nasazen na jihovýchodní frontě.
Ukrajina také tvrdí, že jí Spojené státy po Trumpově kritice útoků na ruské rafinerie přestaly poskytovat zpravodajské informace a varování před útoky.