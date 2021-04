VIDEO: Sověti natočili vlastního Pána prstenů, našel se po třiceti letech

K divákům se sovětská verze Tolkienovy ságy nazvaná Khraniteli (Strážci) dostala deset let před tím, než do kin vtrhla veleúspěšná hollywoodská série režiséra Petera Jacksona. Televize Leningrad film odvysílala v roce 1991. Stihla to ještě před rozpadem SSSR.

Televizní adaptaci ovšem podle listu The Guardian pustila jen jednou, pak z neznámých důvodů zmizela v archivech. Tedy až dosud. Nástupkyně televize, stanice 5TV dvoudílný snímek minulý týden zveřejnila na YouTube. A mezi fanoušky ztraceného díla vyvolala senzaci.

„Fandové prohledávali archivy, ale celé dekády ten film neuměli najít,“ píše The Guardian s odkazem na ruskojazyčný portál Svět fantazie, který o verzích příběhu ze Středozemě v minulosti informoval. „Měli by postavit sochu tomu, kdo to našel a digitalizoval,“ cituje list dalšího diskutéra.

První část sovětské adaptace:

Obě části dosud vidělo přes osm set tisíc lidí. Mnohé přitom během sledování nejspíš napadlo, co by asi John Ronald Reuel Tolkien říkal na podobu, jakou ruští filmaři dali jeho dílu.



Strohé kulisy i primitivní speciální efekty odrážejí devadesátá léta a českému divákovi mohou připomenout i stejně staré televizní pohádky dodnes vysílané o nedělních odpolednech. Ve srovnání s Jacksonovými pozdějšími filmy je ovšem sovětská verze až komická.

„Mami, můžeme si koupit Pána prstenů? - Ne, máme Pána prstenů doma. - Pán prstenů doma:“ napsal pod první částí Strážců pobaveně jeden z diskutérů, který tak využil častý internetový vtip a upozornil na nesrovnatelnou kvalitu sovětské a americké adaptace. Na tu nezapomínají upozornit ani západní média. Za „divně psychedelickou“ ji má třeba BBC.

Sám Tolkien nechtěl, aby se jeho knihy kdokoli pokoušel převést na stříbrné plátno. Podle něj byly totiž nezfilmovatelné. Ke změně názoru ho přinutila až finanční tíseň, kvůli které nakonec filmová práva prodal.

Příběhy o prstenu vyšly v letech 1954-1955 (česky poprvé 1990-1992) a trilogii tvoří svazky Společenstvo Prstenu, Dvě věže a Návrat krále. Na celém světě se jí prodalo více než 150 milionů výtisků a je jednou z nejprodávanějších knih všech dob.

Druhá část: