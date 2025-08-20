Vrabčák v náručí monstra. Stalinova dcera prchla ze SSSR, stínu otce však neunikla

Píše se 21. dubna 1967. Na letišti v New Yorku právě přistálo letadlo, ze kterého sestupuje žena ve světlém kostýmku. Jednačtyřicetiletá Světlana Allilujevová má poprvé v životě pocit, že má kontrolu nad svým životem. Reportéři jsou tu však z jednoho jediného důvodu – chtějí vědět, kdo je Stalinova dcera, jež šest týdnů předtím vstoupila na americkou ambasádu v Novém Dillí a vymanila se ze spárů Kremlu.
„Pro mě neexistují kapitalisté a komunisté, jen dobří a špatní lidé, čestní a nečestní, a ať žijí v jakékoli zemi, lidé jsou všude stejní,“ ozvalo se z jejích úst medovým hláskem. Na první pohled se ničím nepodobala charismatickému diktátorovi, jehož režim zavraždil dvacet milionů lidí.
Když tehdy Světlana dorazila na velvyslanectví, američtí úředníci jí zprvu nevěřili. „Dcera toho Stalina?“ nechápali. Pamatovali si ji na snímcích s otcem coby malé děvčátko, po kterém se později slehla zem.
Do Indie Allilujevová přijela pod záminkou, že tam rozptýlí popel svého milence Kunwara Braješe Singha, jehož potkala v Moskvě. Zamilovaný pár se toužil vzít, sovětští úředníci mu to ale zatrhli. Když pak indický komunista roku 1966 zemřel, Allilujevová musela v nejvyšších patrech Kremlu škemrat, aby dostala povolení odcestovat do jeho rodné země.
Emigrace šla ráz naráz. Američané posadili Světlanu na let do Říma, odkud přes Švýcarsko zamířila do USA. Své děti, dvaadvacetiletého Josifa a sedmnáctiletou Jekatěrinu, nechala v Rusku. „Sovětský komunismus selhal. Snažte se co nejlépe prožít svůj život, ve kterém už nebudu,“ vzkázala potomkům. Ti matce nikdy neodpustili.
Jedno manželství za druhým
Světlana tu svoji ztratila v pouhých šesti letech. O tom, že Stalinova druhá manželka Naděžda Allilujevová nezemřela na zánět pobřišnice, ale po hádce s chotěm si prohnala kulku srdcem, se její děti – Světlana a její starší bratr Vasilij – dozvěděli až o mnoho let později.
Přestože se Stalin nechával ostentativně fotit s dětmi svého lidu, skutečnost, že má doma své vlastní, znala do roku 1935 jen hrstka lidí.
„Sovětská elita neinzerovala své rodiny, držela je v tajnosti. A najednou se v Pionýrské pravdě a některých západních publikacích objevila série fotografií Stalina s jeho potomky. Bylo to zjevení, vůdce SSSR jednoduše jako otec,“ popsal portálu Lenta ruský historik Leonid Maksimenko.
Na snímcích se Stalin objevil s tehdy devítiletou Světlanou a čtrnáctiletým Vasilijem. Scéna, na které diktátor svírá dceru v náručí, obletěla svět. Kdo tehdy stiskl spoušť, není jasné, za objektivem zřejmě stál šéf Stalinovy osobní stráže Nikolaj Vlasik, jenž se stal i vychovatelem obou dětí.
Stalin měl se svou jedinou dcerou komplikovaný vztah a podle některých historiků žárlil na každého muže, v němž našla zalíbení. Když se Světlana v sedmnácti letech bezhlavě zamilovala do čtyřicetiletého dramatika Alekseje Kaplera, diktátor zuřil. Kapler za románek zaplatil desetiletým pobytem v gulagu na Sibiři a Světlana od otce schytala pár facek.
O rok později dívka potkala dalšího nápadníka – spolužáka z Moskevské státní univerzity Grigorije Morozova. Také tentokrát ji Stalin uhodil do tváře a odmítl se s „tím Židem“ setkat. Navzdory tomu se pár v roce 1945 vzal a narodil se mu syn. Už v roce 1947 byl ale s manželstvím ámen.
Zakrátko přišel další svazek, tentokrát se synem Stalinova zástupce Andreje Ždanova, ze kterého vzešla dcera. A znovu přišel rozvod.
|
Objala Stalina, on jí nechal zabít rodiče. Holčičce z fotky nakonec ukradli i jméno
„Tato krátkodobá spojení připomínala hrozivou, zlovolnou přítomnost jejího psychopatického otce, který byl vždy dominantní mužskou postavou v jejím životě,“ míní spisovatel Charlie Connelly. Nikita Chruščov podle něho vzpomínal, jak Stalin na večírku v roce 1952 chytil Světlanu za vlasy a donutil ji tančit před shromážděnými hodnostáři.
Zatímco dceři Stalin přezdíval „můj malý vrabčák“, k synům se choval lhostejně. Jakova, kterého měl z prvního manželství, nechal za druhé světové války umřít v nacistickém koncentráku, neboť ho odmítl vyměnit za německého generála. Vasilij začal po matčině smrti pít a zoufale se snažil získat otcovu pozornost. Té se ale nikdy nedočkal. Nakonec zemřel ve čtyřiceti letech jako alkoholik a kriminálník.
Loutkou CIA?
Světlanin úprk do USA se jevil jako velké ideologické vítězství Západu. Pokud se privilegovaná dcera nejobávanějšího komunistického vůdce rozhodla emigrovat, sovětský systém musel být zcela zkažený.
Na své první tiskové konferenci Světlana uznala otcovo kruté vládnutí, ale trvala na tom, že vina za vraždu milionů sovětských občanů nemůže být přičítána pouze jednomu člověku. Postupem času se ovšem stala kritičtější a obvinila svého otce, že byl „morálním a duchovním monstrem“.
|
Z oběšené partyzánky udělal Stalin mučednici. Ale možná ji udali Rusové
Allilujevová v Americe vydala autobiografii Dvacet dopisů příteli, která se okamžitě stala bestsellerem a vynesla jí dva a půl milionu dolarů. Peníze údajně rozdala. V nové vlasti se provdala za architekta Williama Peterse a porodila další dceru Olgu, než i toto manželství po třech letech skončilo.
Do rodné země se ale přece jen ještě jednou vrátila, a to když ji v roce 1984 kontaktoval syn Josif. Světlana dostala zpět sovětské občanství a jala se kamenovat Ameriku. „Nezažila jsem ani den svobody. Nebyla jsem nic jiného, než loutka CIA,“ tvrdila podle listu The New World.
Ani ne o dvě léta později se ale rozkmotřila s příbuznými i ruskou politickou smetánkou a pokorně se vrátila do Spojených států. „Je nemožné uniknout stínu mého otce. Svůj osud nezměním, ale lituji, že se moje matka nevdala za tesaře,“ prohlásila pár let před svou smrtí.