Vrabčák v náručí monstra. Stalinova dcera prchla ze SSSR, stínu otce však neunikla

Autor:
Seriál
Jejím otcem byl jeden z největších masových vrahů v historii lidstva, přesto ho nenáviděla i milovala. Řeč je o Světlaně Allilujevové, jediné dceři sovětského diktátora Josifa Stalina. Z nesvobody se vymanila až dlouho po jeho smrti, SSSR zasadila ránu v podobě své emigrace do USA. Její příběh přináší další díl seriálu Slavné fotografie.
Sovětský diktátor Josif Stalin se svou dcerou Světlanou (1935)

Sovětský diktátor Josif Stalin se svou dcerou Světlanou (1935) | foto: Niday Picture Library / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Sovětský diktátor Josif Stalin se synem Vasilijem a dcerou Světlanou (1945)
Dcera sovětského vůdce Josifa Stalina Světlana s šéfem tajné služby NKVD...
Světlana Allilujevová (22. září 1969)
Světlana Allilujevová, jediná dcera sovětského komunistického vůdce Josifa...
27 fotografií

Píše se 21. dubna 1967. Na letišti v New Yorku právě přistálo letadlo, ze kterého sestupuje žena ve světlém kostýmku. Jednačtyřicetiletá Světlana Allilujevová má poprvé v životě pocit, že má kontrolu nad svým životem. Reportéři jsou tu však z jednoho jediného důvodu – chtějí vědět, kdo je Stalinova dcera, jež šest týdnů předtím vstoupila na americkou ambasádu v Novém Dillí a vymanila se ze spárů Kremlu.

„Pro mě neexistují kapitalisté a komunisté, jen dobří a špatní lidé, čestní a nečestní, a ať žijí v jakékoli zemi, lidé jsou všude stejní,“ ozvalo se z jejích úst medovým hláskem. Na první pohled se ničím nepodobala charismatickému diktátorovi, jehož režim zavraždil dvacet milionů lidí.

Slavné fotografie

Když tehdy Světlana dorazila na velvyslanectví, američtí úředníci jí zprvu nevěřili. „Dcera toho Stalina?“ nechápali. Pamatovali si ji na snímcích s otcem coby malé děvčátko, po kterém se později slehla zem.

Do Indie Allilujevová přijela pod záminkou, že tam rozptýlí popel svého milence Kunwara Braješe Singha, jehož potkala v Moskvě. Zamilovaný pár se toužil vzít, sovětští úředníci mu to ale zatrhli. Když pak indický komunista roku 1966 zemřel, Allilujevová musela v nejvyšších patrech Kremlu škemrat, aby dostala povolení odcestovat do jeho rodné země.

Emigrace šla ráz naráz. Američané posadili Světlanu na let do Říma, odkud přes Švýcarsko zamířila do USA. Své děti, dvaadvacetiletého Josifa a sedmnáctiletou Jekatěrinu, nechala v Rusku. „Sovětský komunismus selhal. Snažte se co nejlépe prožít svůj život, ve kterém už nebudu,“ vzkázala potomkům. Ti matce nikdy neodpustili.

Jedno manželství za druhým

Světlana tu svoji ztratila v pouhých šesti letech. O tom, že Stalinova druhá manželka Naděžda Allilujevová nezemřela na zánět pobřišnice, ale po hádce s chotěm si prohnala kulku srdcem, se její děti – Světlana a její starší bratr Vasilij – dozvěděli až o mnoho let později.

Přestože se Stalin nechával ostentativně fotit s dětmi svého lidu, skutečnost, že má doma své vlastní, znala do roku 1935 jen hrstka lidí.

„Sovětská elita neinzerovala své rodiny, držela je v tajnosti. A najednou se v Pionýrské pravdě a některých západních publikacích objevila série fotografií Stalina s jeho potomky. Bylo to zjevení, vůdce SSSR jednoduše jako otec,“ popsal portálu Lenta ruský historik Leonid Maksimenko.

Sovětský diktátor Josif Stalin se svou dcerou Světlanou (1935)
Sovětský diktátor Josif Stalin se synem Vasilijem a dcerou Světlanou (1945)
Dcera sovětského vůdce Josifa Stalina Světlana s šéfem tajné služby NKVD Lavrentijem Berijou (30. léta 20. století)
Světlana Allilujevová (22. září 1969)
Světlana Allilujevová, jediná dcera sovětského komunistického vůdce Josifa Stalina, v USA (2. října 1967)
27 fotografií

Na snímcích se Stalin objevil s tehdy devítiletou Světlanou a čtrnáctiletým Vasilijem. Scéna, na které diktátor svírá dceru v náručí, obletěla svět. Kdo tehdy stiskl spoušť, není jasné, za objektivem zřejmě stál šéf Stalinovy osobní stráže Nikolaj Vlasik, jenž se stal i vychovatelem obou dětí.

Stalin měl se svou jedinou dcerou komplikovaný vztah a podle některých historiků žárlil na každého muže, v němž našla zalíbení. Když se Světlana v sedmnácti letech bezhlavě zamilovala do čtyřicetiletého dramatika Alekseje Kaplera, diktátor zuřil. Kapler za románek zaplatil desetiletým pobytem v gulagu na Sibiři a Světlana od otce schytala pár facek.

O rok později dívka potkala dalšího nápadníka – spolužáka z Moskevské státní univerzity Grigorije Morozova. Také tentokrát ji Stalin uhodil do tváře a odmítl se s „tím Židem“ setkat. Navzdory tomu se pár v roce 1945 vzal a narodil se mu syn. Už v roce 1947 byl ale s manželstvím ámen.

Zakrátko přišel další svazek, tentokrát se synem Stalinova zástupce Andreje Ždanova, ze kterého vzešla dcera. A znovu přišel rozvod.

Objala Stalina, on jí nechal zabít rodiče. Holčičce z fotky nakonec ukradli i jméno

„Tato krátkodobá spojení připomínala hrozivou, zlovolnou přítomnost jejího psychopatického otce, který byl vždy dominantní mužskou postavou v jejím životě,“ míní spisovatel Charlie Connelly. Nikita Chruščov podle něho vzpomínal, jak Stalin na večírku v roce 1952 chytil Světlanu za vlasy a donutil ji tančit před shromážděnými hodnostáři.

Zatímco dceři Stalin přezdíval „můj malý vrabčák“, k synům se choval lhostejně. Jakova, kterého měl z prvního manželství, nechal za druhé světové války umřít v nacistickém koncentráku, neboť ho odmítl vyměnit za německého generála. Vasilij začal po matčině smrti pít a zoufale se snažil získat otcovu pozornost. Té se ale nikdy nedočkal. Nakonec zemřel ve čtyřiceti letech jako alkoholik a kriminálník.

Loutkou CIA?

Světlanin úprk do USA se jevil jako velké ideologické vítězství Západu. Pokud se privilegovaná dcera nejobávanějšího komunistického vůdce rozhodla emigrovat, sovětský systém musel být zcela zkažený.

Na své první tiskové konferenci Světlana uznala otcovo kruté vládnutí, ale trvala na tom, že vina za vraždu milionů sovětských občanů nemůže být přičítána pouze jednomu člověku. Postupem času se ovšem stala kritičtější a obvinila svého otce, že byl „morálním a duchovním monstrem“.

Z oběšené partyzánky udělal Stalin mučednici. Ale možná ji udali Rusové

Allilujevová v Americe vydala autobiografii Dvacet dopisů příteli, která se okamžitě stala bestsellerem a vynesla jí dva a půl milionu dolarů. Peníze údajně rozdala. V nové vlasti se provdala za architekta Williama Peterse a porodila další dceru Olgu, než i toto manželství po třech letech skončilo.

Do rodné země se ale přece jen ještě jednou vrátila, a to když ji v roce 1984 kontaktoval syn Josif. Světlana dostala zpět sovětské občanství a jala se kamenovat Ameriku. „Nezažila jsem ani den svobody. Nebyla jsem nic jiného, než loutka CIA,“ tvrdila podle listu The New World.

Ani ne o dvě léta později se ale rozkmotřila s příbuznými i ruskou politickou smetánkou a pokorně se vrátila do Spojených států. „Je nemožné uniknout stínu mého otce. Svůj osud nezměním, ale lituji, že se moje matka nevdala za tesaře,“ prohlásila pár let před svou smrtí.

Vstoupit do diskuse

Usmívej se, nakázal jí. A z promrzlé partyzánky vykouzlil ikonu Jugoslávie

Žorž Skrigin: Kozarčanka

Seriál Revolucionářky s flintou přes rameno mají v levicové mytologii specifické místo. Platí to i pro...

Z beznohého mariňáka udělali vzor sovětského člověka. Jeho fotka však vadila

Ivan Kurtov: Beznohý sovětský veterán Anatolij Golimbijevskij

Seriál Skoro to připomíná letce Meresjeva, který i s protézami místo nohou dál sestřeloval německé...

Lovci signálu zvedli mobily k nebi, hypnotická fotka ohlásila migrační vlnu

Uprchlíci v Džibutsku se snaží chytit laciný signál ze sousedního Somálska....

VIDEO Seriál Obrazy uprchlické krize byly vždy plné zoufalství, přeplněných lodí i improvizovaných táborů...

Říšský prezident ukázal povolené břicho, fotka v plavkách šokovala Němce

Slavná fotka říšského prezidenta s odhaleným břichem.

VIDEO Seriál V červenci 1919 vznikla na severoněmeckém pobřeží fotografie, která rozpoutala politickou bouři. Na...

Objala Stalina, on jí nechal zabít rodiče. Holčičce z fotky nakonec ukradli i jméno

Sedmiletá dívka z Burjatska Engelsina „Gelja“ Markizovová předává květiny...

Seriál Byla to fotka, která měla Josifa Stalina ukázat jako skutečného otce sovětských dětí a vůdce...

Nouze naučila imigranta fotit, americké smetánce odhalil ghetta New Yorku

Fotografie Úkryt banditů, 59 1/2 Mulberry Street od Jacoba Riise.

Seriál Dánský fotograf a novinář Jacob Riis byl jedním z prvních, kdo dal nahlédnout do nuzného života v...

Její zadek milovala celá Británie. Tenistka z lechtivého plakátu nedostala ani libru

Fiona Walkerová se svým slavným plakátem „tenisové dívky“ (22. března 2011)

Seriál Stala se popkulturní ikonou, její pozadí v 80. letech obdivoval každý britský teenager, po celém...

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Vrabčák v náručí monstra. Stalinova dcera prchla ze SSSR, stínu otce však neunikla

Jejím otcem byl jeden z největších masových vrahů v historii lidstva, přesto ho nenáviděla i milovala. Řeč je o Světlaně Allilujevové, jediné dceři sovětského diktátora Josifa Stalina. Z nesvobody se...

20. srpna 2025

Umění, byznys nebo zábava? Nesmyslná AI videa zaplavují web, autory to živí

Internet zaplavuje nový druh videoobsahu, pro který se v angličtině vžilo označení „AI slop“, tedy něco jako AI opad. Jsou to rychle generovaná videa vytvořená umělou inteligencí. Jsou levná, masově...

20. srpna 2025

Zabavte počítače, než s bitcoiny uteče. Proč policie zatkla Jiřikovského a co řeší

Premium

Tomáš Jiřikovský, kontroverzní podnikatel z Břeclavi a provozovatel nelegálního tržiště, který daroval státu bitcoiny za miliardu korun, si ten den vyzvedl děti u exmanželky. Začal plánovat, jak je...

20. srpna 2025

Na propagaci Česka musejí podle Kulhánka přispívat i firmy. Mají z ní profit

Premium

Na lákání turistů do Česka vydává stát desítky milionů ročně. Z nich nemají prospěch jen obce, ale také například hotely, restaurace a další provozovatelé napojení na cestovní ruch. „Musí proto...

20. srpna 2025

Britský hotel byl cílem protestů. Nyní musí vystěhovat žadatele o azyl, rozhodl soud

Hotel v britském městě Epping musí podle úterního rozhodnutí soudu do 12. září dočasně vystěhovat všechny žadatele o azyl. Okolo hotelu se v posledních týdnech konaly protiimigrační protesty,...

19. srpna 2025  22:22

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

19. srpna 2025  21:48

Bílý dům se dere do Intelu, za Bidenovy miliardové granty žádá podíl 10 procent

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa chce získat podíl ve výrobci čipů Intel výměnou za finanční podporu, kterou si firma zajistila za Bidenovy administrativy. Uvedl to v úterý americký ministr...

19. srpna 2025  21:32

Tunel Blanka je částečně uzavřen po hromadné srážce. Dva lidé jsou zranění

Hromadná nehoda v úterní podvečer zkomplikovala provoz v tunelovém komplexu Blanka ve směru do Troji v Praze. Srazilo se několik osobních aut a pravděpodobně i dodávka a motocykl. Dva lidé utrpěli...

19. srpna 2025  21:03

Drůbežárna dodala kuřecí stehna s listerií. Prodávala je Jednota, COOP i Rohlík.cz

Veterináři stahují z trhu šarži vakuově balených uzených kuřecích stehen od výrobce Vodňanská drůbež z koncernu Agrofert, maso podle vyšetření obsahovalo bakterie listerie. V tiskové zprávě o tom v...

19. srpna 2025  20:56

Vojáky posílat nechce, mír na Ukrajině by Trump mohl vynutit nasazením letectva

Prezident USA Donald Trump vyloučil, že by v rámci diskutovaných bezpečnostních záruk poslal americké vojáky na Ukrajinu. Připustil nicméně, že by mohl poskytnout Ukrajině a evropským státům ochotným...

19. srpna 2025  20:46

Restaurace zavádí menu s různými druhy vody. Nejdražší je za téměř 600 korun

Láska k vínům a smysl pro ocenění jemné chutě jsou jejich kultuře vlastní. Francouzská restaurace v severní Anglii se však rozhodla, že se novým krokem pokusí uspokojit i hosty, kteří alkoholu...

19. srpna 2025  20:26

Posmíval se transsexuálům. Neonacista si teď změnil pohlaví a končí v ženské věznici

Německý neonacista Sven Liebich putuje z rozhodnutí soudu na 18 měsíců do vězení za podněcování k nenávisti a násilí. Využil přitom zákona, který umožňuje právní změnu pohlaví pouhým čestným...

19. srpna 2025  20:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.