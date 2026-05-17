Teorie o tom, co se vlastně stalo, když sovětská ponorka s číslem 137 na podzim roku 1981 najela na mělčinu u Karlskrony, se lišily. „Objevil se obraz, který se liší od tehdejšího výkladu události,“ říká Fredholm.
Podle jeho závěrů to byly právě kroky Švédska, které vyvolaly konflikt. „Švédské jednání vytvořilo konflikt, který ve skutečnosti neexistoval, a tím spíše rizika pro Švédsko zvýšilo, než aby je snížilo,“ říká Fredholm.
V té době švédská vláda neměla dostatečné informace a rozhodnutí přijala během několika minut. Když se ponorka ocitla na mělčině u námořní základny Karlskrona, Švédsko okamžitě obklíčilo oblast vojenskými silami, vyslechlo posádku, obvinilo SSSR z narušení teritoriálních vod a po diplomatické krizi povolilo ponorce opustit švédské vody.
„To je pádný argument pro to, proč je důležité mít historické povědomí při hodnocení současných událostí, abychom se vyhnuli opakování chyb, kterých jsme se dopustili v minulosti,“ poznamenal Fredholm.
Chronologie incidentu
Sovětská dieselová ponorka S-363 (projekt 613) z 157. brigády Baltského loďstva vyplula 16. září 1981 z přístavu Paldiski na cvičnou plavbu pod velením kapitána 3. třídy Anatolije Guščina. Na palubě se nacházela také dvě torpéda s jadernými hlavicemi.
Během plavby 18. října ponorka v podvodní poloze narazila do vlečné sítě rybářského plavidla, což poškodilo část navigačních a sonarových systémů. Incident nebyl nahlášen velení a nebyla přijata dodatečná navigační opatření. Následně došlo kvůli hrubým chybám v určování polohy a nesprávnému používání navigačních systémů ke ztrátě orientace plavidla.
Dne 27. října 1981 najela ponorka při rychlosti 7,5 uzlu (zhruba 13,9 kilometrů za hodinu) na mělčinu u ostrova Turumsher poblíž švédské námořní základny Karlskrona. Následující den ji objevil švédský rybář Bertil Stürkman, který informoval úřady.
Ponorka zůstala deset dní pod dohledem švédských ozbrojených sil, než byla 6. listopadu vyproštěna a odtažena k hranici teritoriálních vod, odkud pokračovala samostatně směrem k sovětským lodím.
Po vyšetřování incidentu byl velitel ponorky Anatolij Guščin odvolán z funkce a velitel 157. brigády kapitán 1. třídy Avrukevič byl propuštěn z ozbrojených sil.
Paldiski (červeně) a Karlskrona (modře)
