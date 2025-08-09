Fenka Petunia je nejošklivějším psem světa. Majitelka vyhrála přes 100 tisíc

Na druhém místě se v pátek umístil pětiletý mops Jinny Lu s nakřivo vyčnívajícím jazykem a perlovým náhrdelníkem kolem krku. Majitelka Michelle Gradyová se může radovat z výhry 3000 dolarů. Poppy, sedmiletá fenka čínského chocholatého psa s holou kůží a několika bílými chomáčky srsti, získala třetí místo. Její vystoupení bylo oceněno částkou 2000 dolarů.
Aby si psi zajistili místo na stupních vítězů, museli se předvést na pódiu před tleskajícím publikem. Skupina porotců pak hlasovala o vítězích, přičemž do rozhodnutí zahrnuli vzhled, osobnost psa a reakci publika.
Titul nejošklivějšího psa roku získal sedmiletý čínský chocholáč Scooter
Soutěž, která se každoročně koná v Kalifornii, oslavuje neobvykle vypadající psy už téměř 50 let. Příležitost vyhrát a ukázat svou jedinečnou krásu mají psi bez zubů, s vyplazenými jazyky, problémy se srstí, chybějícíma očima, deformovanýma nohama a dalšími zvláštnostmi.
Soutěž podporuje adopci psů jakéhokoli vzhledu a věku místo kupování zvířat od chovatelů. Mnozí soutěžících jsou zachránění psi, kteří pocházejí z útulků nebo množíren.