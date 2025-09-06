Většina zadržených při razii v Hyundai v USA byli Jihokorejci. Soul žádá vyšetření

Autor: ,
  11:46
Většina ze zhruba 475 lidí zadržených při razii amerických imigračních úřadů v rozsáhlém závodě jihokorejské automobilky Hyundai Motor ve státě Georgia byli Jihokorejci. Potvrdil to dnes jihokorejský ministr zahraničí Čo Te-jul. Dodal, že jihokorejský prezident I Če-mjong nařídil, aby se řešení této záležitosti věnovalo maximální úsilí.
Američané podnikli razii proti imigrantům v továrně Hyundai, pobouřili Soul | foto: X/@KimKatieUSA

Továrna Hyundai v Ellabellu v Georgii
Jihokorejský prezident I Če-mjong na návštěvě u Donalda Trumpa v Bílém domě...
Jihokorejský prezident I Če-mjong na oficiální návštěvě Spojených států. (25....
Jihokorejský prezident I Če-mjong se sešel s prezidentem USA Donaldem Trumpem v...
7 fotografií

Podle ministra bylo mezi zadrženými více než 300 Jihokorejců. Ministr rovněž uvedl, že vláda již vytvořila speciální tým k řešení této záležitosti. Dodal, že je v případě potřeby připraven osobně odcestovat do Washingtonu.

Automobilka Hyundai v prohlášení uvedla, že svou odpovědnost bere vážně a že nynější událost je připomínkou důležitosti dohledu nad dodavatelských a subdodavatelským řetězcem. „Provedeme vyšetřování, abychom zajistili, že všichni dodavatelé a jejich subdodavatelé dodržují všechny zákony a předpisy,“ sdělila firma.

Steven Schrank, který je americkým ministerstvem vnitřní bezpečnosti pověřen vyšetřováním, na páteční tiskové konferenci řekl, že většina zadržených jsou Jihokorejci. „Tato operace podtrhuje náš závazek k pracovním místům pro obyvatele Georgie a pro Američany,“ řekl.

Čtvrteční razie se zaměřila na staveniště společného podniku na výrobu baterií jihokorejského výrobce baterií LG Energy Solution (LGES) a společnosti Hyundai Motor s názvem HL-GA Battery Company, který by měl zahájit provoz na konci tohoto roku, napsal Reuters s odvoláním na LGES.

Společnost Hyundai Motor uvedla, že razie její výrobu elektrických automobilů v rozsáhlém výrobním areálu o rozloze 1214 hektarů nenarušila.

Americká vláda prosazuje tvrdý postup proti migrantům a snaží se navýšit počet deportací ze Spojených států. Zásadní zpřísnění migrační politiky bylo jedním z hlavních předvolebních slibů prezidenta Donalda Trumpa, který tvrdil, že podnikne největší deportační kampaň v americké historii.

6. září 2025

6. září 2025

