KLDR vyslala na Soul další balon s odpadky. Dopadl do prezidentského areálu

Do prezidentského areálu v centru Soulu opět dopadly odpadky, které nesl severokorejský balon. S odvoláním na jihokorejské představitele to v noci napsala agentura AP, podle níž je to druhý takový případ od konce května, kdy Severní Korea začala vypouštět směrem k Jižní Koreji balony se smetím.