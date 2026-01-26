V Maine zuří sněhová bouře. Zřítilo se tam letadlo s osmi lidmi na palubě

Autor: ,
  7:23
V americkém státě Maine zuří sněhová bouře. Při startu se tam zřítilo soukromé letadlo s osmi lidmi na palubě. Jejich osud není znám, na místě ale vypukl rozsáhlý požár. Příčina havárie není zatím jasná.

Nehoda se stala v neděli večer místního času (v pondělí nad ránem SEČ) na letišti v Bangoru. Zříceným strojem bylo tryskové letadlo Bombardier Challenger 600, uvedla Federální úřad pro letectví (FAA).

USA svírá velká sněhová bouře. Přes milion domovů je bez proudu, lety zrušené

Na většině území Maine včetně Bangoru, třetího největšího města tohoto státu USA, platí varování před sněhovou bouří. Na letišti v době nehody sněžilo, úřady ale počasí nezmínily jako možnou příčinu havárie.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Ulice pokrytá sněhem v USA (26. ledna 2026)
Ulice pokrytá sněhem v USA (26. ledna 2026)
Zasněžené ulice amerických měst (26. ledna 2026)
Sněhový pluh ve vánici ve státě Maine (26. ledna 2026)
7 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Silničáři varují před ledovkou, u Tábora už kvůli ní havarovalo několik aut

Na dálnici D3 na Táborsku se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. (26....

Silničáři varují řidiče na jihu Čech před ledovkou. Na silnicích se tvoří náledí zejména na Českokrumlovsku, Prachaticku, Písecku a Strakonicku. Silnice jsou všechny sjízdné, ale řidiči by měli být...

26. ledna 2026  6:34,  aktualizováno  8:25

Zemřel významný český entomolog Sláma. Jeho objevy inspirovaly mezinárodní výzkumy

Entomolog Karel Sláma.

Ve věku 91 let zemřel v sobotu 10. ledna významný český entomolog Karel Sláma, jedna z nejvýraznějších osobností světové fyziologie hmyzu. Dlouholetý pracovník Entomologického ústavu Biologického...

26. ledna 2026  8:19

Vražda novináře Kuciaka opět u soudu. Obžalobě čelí Kočner i Zsuzsová

Slovenský podnikatel Marian Kočner u soudu v případu vraždy novináře Jána...

V pondělí na Slovensku začne nový proces v případu vraždy novináře Jána Kuciaka, při které vrah v roce 2018 zastřelil také reportérovu přítelkyni Martinu Kušnírovou. Obžalobě čelí Marian Kočner a...

26. ledna 2026  7:55

Střelba v Minneapolisu je chaos vyvolaný demokraty, prohlásil Trump

Protesty a truchlení obyvatelů minnesotského Minneapolisu po zabití Alexe...

Zastřelení dvou lidí federálními agenty v americkém Minneapolisu je podle republikánského prezidenta Spojených států Donalda Trumpa důsledkem demokraty vyvolaného chaosu. V noci na pondělí to napsal...

26. ledna 2026  7:44

Resort školství utratil půl miliardy neúčelně. Žáci se dokonce zhoršují, zjistil NKÚ

Ministerstvo školství si nechalo zpracovat tři audity na zakázky Cermatu a jeho...

Ministerstvo školství dalo v letech 2016 až 2023 víc než půl miliardy korun na projekty, které měly zlepšit kvalitu vzdělávání v regionálním školství i výsledky žáků základních a středních škol. Tyto...

26. ledna 2026  7:39

V Maine zuří sněhová bouře. Zřítilo se tam letadlo s osmi lidmi na palubě

V Maine zuří sněhová bouře. (25. ledna 2026)

V americkém státě Maine zuří sněhová bouře. Při startu se tam zřítilo soukromé letadlo s osmi lidmi na palubě. Jejich osud není znám, na místě ale vypukl rozsáhlý požár. Příčina havárie není zatím...

26. ledna 2026  7:23

Oblačno, místy sněžení a chladno. Zima se bude hlásit o slovo po celý týden

Přímý přenos
Pohled na Jizerské hory z vrcholu Jizery

Přes Českou republiku postupuje tlaková níže, která přinesla vydatné srážky a místy i intenzivní sněžení. Na západě a jihozápadě napadlo až 10 centimetrů mokrého sněhu, jinde se po ochlazení tvoří...

26. ledna 2026  6:41

Vláda projedná návrh státního rozpočtu. Schodek nemá být pod 300 miliard

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Vláda Andreje Babiše projedná návrh státního rozpočtu na letošní rok, který předloží ministryně financí Alena Schillerová. Ta už připustila, že bude obtížné zajistit, aby byl deficit nižší než 300...

26. ledna 2026

Rohlik.cz o Vánocích daroval lidem v nouzi 5,2 tuny potravin. Potravinová sbírka ale běžela celý rok

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Během uplynulých vánočních svátků zamířilo z Rohlik.cz k potravinovým bankám 5,2 tuny potravin, které se následně rozdělily lidem v nouzi po celé České republice. Vánoce patřily k obdobím s největším...

26. ledna 2026

Přechod Rafah by se mohl otevřít do týdne, Izrael hledá posledního rukojmího

Prázdná silnice v Rafáhu v Pásmu Gazy (20 května 2024)

Izraelská vláda souhlasí s omezeným otevřením hraničního přechodu Rafah mezi palestinským pásmem Gazy a Egyptem, a to po dokončení vojenského pátrání po těle posledního izraelského rukojmího. Úřad...

26. ledna 2026,  aktualizováno 

Střední škola řemeslná Soběslav: praxe, jistota i zkušenosti

Komerční sdělení
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

Studium na Střední škole řemeslné v Soběslavi propojuje teorii s praxí. Žáci získávají zkušenosti ve firmách, učí se na moderním vybavení a mohou získat i řidičský průkaz či svářečské oprávnění....

26. ledna 2026

Skončí žádost o práci mezi favority, nebo v koši? Rozhodne robot. Jak na to vyzrát?

ilustrační snímek

Třídí životopisy, odpovídá na maily, hledá nové talenty a také pátrá po vašich stopách na internetu a sociálních sítích. Z AI se stává pravá ruka personalistů. Jak se na to připravit, aby váš...

26. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.