Nehoda se stala v neděli večer místního času (v pondělí nad ránem SEČ) na letišti v Bangoru. Zříceným strojem bylo tryskové letadlo Bombardier Challenger 600, uvedla Federální úřad pro letectví (FAA).
USA svírá velká sněhová bouře. Přes milion domovů je bez proudu, lety zrušené
Na většině území Maine včetně Bangoru, třetího největšího města tohoto státu USA, platí varování před sněhovou bouří. Na letišti v době nehody sněžilo, úřady ale počasí nezmínily jako možnou příčinu havárie.
