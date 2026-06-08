Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Soukromá obrana proti dronům. Ukrajina povolila firmám protiletecké „jednotky“

Premium

Fotogalerie 25

Podle ukrajinského letectva Rusko na Ukrajinu vyslalo 656 dronů a 73 střel, mnohé po sobě zanechaly zkázu. | foto: Reuters

Jelizaveta Sůvová
Nekončící útoky ruských dronů nutí Ukrajinu k neustálým inovacím a hledáním nových nekonvenčních cest k obraně vlastního území. Mezi ty patří také vznik systému soukromé protivzdušné obrany.

Na ukrajinské území útočí denně stovky dronů, které záměrně míří na civilní cíle – sklady, obchody, logistická centra nebo i kritickou infrastrukturu. Intenzivní nálety zahájila Moskva mezi lety 2024 a 2025. Ukrajinské armádě tehdy chyběla technika i lidé v protivzdušné obraně, což umožňovalo Rusku prakticky bez větších překážek zasáhnout jakýkoliv cíl.

Firmy nejsou autonomní, musí spolupracovat přímo s armádou. Mají dočasné povolení nakoupit zbraně a další vybavení včetně radarů, kulometů či stíhacích dronů.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

Akce, která se nebude opakovat. 7 měsíců iDNES Premium za pouhých 49 Kč

Redaktoři iDNES Premium - Václav Janouš (krimi, investigativa), Mirka Spáčilová...

Za jednorázový poplatek 49 korun nabízíme prémiové čtení až do konce letošního roku! Neodolatelná nabídka pro nejvěrnější čtenáře přichází v okamžiku, kdy podíl zamčených článků na iDNES.cz začíná...

8. června 2026

Magyar chystá daň z bohatství. Míří tím na maďarské oligarchy spojené s Orbánem

Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení...

Nová maďarská vláda Pétera Magyara chystá daň, která má dopadnout na nejbohatší vrstvy země. Opatření namířené i na podnikatele spojené s érou Viktora Orbána má podle vlády napravit nerovnosti a...

8. června 2026

Soukromá obrana proti dronům. Ukrajina povolila firmám protiletecké „jednotky“

Premium
Podle ukrajinského letectva Rusko na Ukrajinu vyslalo 656 dronů a 73 střel,...

Nekončící útoky ruských dronů nutí Ukrajinu k neustálým inovacím a hledáním nových nekonvenčních cest k obraně vlastního území. Mezi ty patří také vznik systému soukromé protivzdušné obrany.

8. června 2026

Partnerské účetnictví: Proč může být kritika partnera dražší než víkend v Benátkách

ilustrační snímek

Zní to možná chladně, ale naše partnerské vztahy se řídí svérázným účetnictvím, které navíc není příliš spravedlivé. Jízlivé poznámky o druhém na straně jedné, a romantická gesta, na straně druhé, se...

8. června 2026

Brigáda v Německu si žádá znalost jazyka a čas, po covidu se trh práce změnil

Premium
ilustrační snímek

Od naší spolupracovnice v Bavorsku Brigádníky v Německu stále hledají, trh práce se však proměnil. V poslední době je klíčem při výběru brigádníků alespoň základní znalost němčiny, říká Andreas Brunner, viceprezident Bavorského svazu...

8. června 2026

Lékaře zatkli, poškození napadají posudky. Kauza může zpochybnit desítky rozsudků

Premium
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v Ústřední...

Desítky lidí chtějí zpochybnit soudní rozsudky. Prohráli totiž soud poté, co protistrana předložila soudní posudek od lékařů, které později zadržela policie. Podezřívá je, že za peníze falšovali...

8. června 2026

Írán vypálil na Izrael asi deset balistických střel. Trump chce zastavit odvetu

Írán odpálil v několika vlnách zhruba deset balistických střel na Izrael jako...

Írán v neděli večer v několika vlnách odpálil zhruba deset balistických střel na Izrael jako odvetu za jeho postup v Libanonu. Armáda tvrdí, že všechny střely byly zneškodněny nebo dopadly mimo...

7. června 2026  22:12,  aktualizováno  23:23

V kosovských parlamentních volbách vyhrála vládnoucí strana premiéra Kurtiho

V Kosovu se skončily předčasné parlamentní volby. Podle exit pollu získala...

Kosovské parlamentní volby vyhrála vládnoucí strana premiéra Albina Kurtiho Sebeurčení (Vetëvendosje, LVV). Po sečtení více než 95 procent hlasů získala 43,22 procent, uvádí místní úřady. Druhá...

7. června 2026  20:31,  aktualizováno  22:36

Taxikář se v Poleradech u Prahy pohádal se zákazníky, jednoho z nich postřelil

Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi...

Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi řidičem taxislužby a jeho zákazníky. Incident skončil střelbou, po níž jeden z mužů utrpěl zranění a skončil v péči...

7. června 2026  21:35

Ruský dron zasáhl sklad jaderného paliva u Černobylu. Radiace zůstává stabilní

Všichni ruští vojáci z Černobylu odešli. Odstavenou elektrárnu obsadili hned po...

Ruský bezpilotní letoun v neděli zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva v blízkosti ukrajinské jaderné elektrárny v Černobylu. Úroveň radiace v areálu zůstává stabilní, napsala s odvoláním na úřady...

7. června 2026  11:58,  aktualizováno  21:18

V Děčíně se objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo strom a způsobilo menší škody

Při pátečních bouřkách se v místní části Děčína v Bynově objevilo slabé...

Při pátečních bouřkách se v děčínské městské části Bynov objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo jeden strom, způsobilo menší škody. Na facebooku to v neděli uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)....

7. června 2026  20:42

Teplý bůh války. Pruský baron natloukl do Američanů disciplínu, dnes je ikonou gayů

Premium
Ralph Earl: Baron Friedrich Wilhelm von Steuben

Byl to pruďas, klel jak dlaždič, ale vojáci ho milovali. Baron von Steuben odcházel do Ameriky s poskvrněnou pověstí, v řadách Kontinentální armády však vstoupil do dějin. Jeho příběh přinášíme v...

7. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.