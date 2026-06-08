Na ukrajinské území útočí denně stovky dronů, které záměrně míří na civilní cíle – sklady, obchody, logistická centra nebo i kritickou infrastrukturu. Intenzivní nálety zahájila Moskva mezi lety 2024 a 2025. Ukrajinské armádě tehdy chyběla technika i lidé v protivzdušné obraně, což umožňovalo Rusku prakticky bez větších překážek zasáhnout jakýkoliv cíl.
Firmy nejsou autonomní, musí spolupracovat přímo s armádou. Mají dočasné povolení nakoupit zbraně a další vybavení včetně radarů, kulometů či stíhacích dronů.