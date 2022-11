Zmatek po rozhodnutí Soudu EU. Některé země unie začaly tajit skutečné vlastníky

„Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z minulého týdne ohledně evidence skutečných majitelů vrací boj za transparentnost vlastníků společností, ale i třeba boj proti praní špinavých peněz v EU, o deset let zpět, reagoval na dotaz ČTK vedoucí analytik protikorupční organizace Transparency International (TI) Marek Chromý, podle kterého je rozhodnutí soudu též nejednoznačné v tom, jak má EU zareagovat.

Podle Soudního dvora EU je zveřejnění jmen koncových vlastníků v evidenci skutečných majitelů zásahem do práva vlastníků na soukromí. Transparentnost měla zajišťovat směrnice EU, podle které mají být jména konečných vlastníků podniků uvedena v centrálních registrech spravovaných členskými státy, které budou přístupné vnitrostátním orgánům i veřejnosti.

Hospodářské noviny dnes informovaly o tom, že jedna lucemburská firma a jeden vlastník veřejný přístup k takovým informacím napadli kvůli přílišnému zásahu do soukromí. Soudní dvůr EU výtky uznal, evidence by měla být přístupná jen těm, kdo mají závažný důvod a právo do ní vstupovat, tedy zejména subjektům zmíněným v zákoně proti praní špinavých peněz, uvedly Hospodářské noviny.

Podle Chromého je rozhodnutí Soudního dvora EU poměrně nejednoznačné v tom, jak má EU zareagovat. „Tato nejednoznačnost je patrná i z dosavadního rozdílného přístupu některých členských států. Například Lucembursko nebo Rakousko uzavřelo své evidence skutečných majitelů s tím, že celou situaci zkoumají,“ poznamenal.

Oproti tomu Belgie či Irsko evidenci zavřely pro veřejnost, nicméně státní správa do ní má stále přístup a firmy jsou nadále povinné do evidence posílat aktuální údaje, uvedl Chromý. „Předpokládám, že členská sedmadvacítka v tuto chvíli aktivně debatuje o tom, jak si s nastalou situací poradit,“ doplnil. České ministerstvo spravedlnosti na dotaz ČTK ohledně postupu ČR zatím nereagovalo.

Samotné rozhodnutí Soudního dvora EU podle Chromého vrací boj za transparentnost vlastníků společností, ale třeba i boj proti praní špinavých peněz v EU, o deset let nazpět. „Zároveň soud v rozhodnutí uvádí, že občanská společnost má mít právo znát skutečné majitele firem z důvodu veřejné kontroly. Proto předpokládám, že Evropská komise rychle zareaguje a stávající legislativu upraví tak, aby veřejná kontrola mohla být naplněna,“ doplnil analytik.