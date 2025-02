Soudce zablokoval Trumpův plán na rozpouštění agentury USAID

Americký okresní soudce Carl Nichols, kterého do funkce jmenoval Trump, zablokoval příkaz, který poslal tisíce zahraničních pracovníků USAID na nucenou dovolenou a dával jim pouhých 30 dní na to, aby se na vládní náklady přestěhovali s rodinami a domácnostmi zpět do Spojených států.

Podle soudce by takovým nařízením vznikla zaměstnancům a jejich manželkám a dětem zbytečná rizika a náklady.

Trumpovy kroky jsou součástí jeho širších snah omezit vládní výdaje a zeštíhlit státní správu, čímž pověřil Muska. Žalobu na administrativu nového amerického prezidenta podala ve čtvrtek největší odborová skupina zastupující americké federální pracovníky. Argumentovala, že opatření týkající se USAID jsou „protiústavní a nezákonná“.