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Soudce zvrátil Trumpův zákaz. CNN, MS NOW a Politico se mohou vrátit do Bílého domu

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  8:08
Americký prezident Donald Trump hovoří na jižním trávníku Bílého domu ve...

Americký prezident Donald Trump hovoří na jižním trávníku Bílého domu ve Washingtonu poté, co na letecké základně Andrews přivítal čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. (23. září 2026) | foto: ČTK

Policie reportérům ze stanic CNN a MS NOW zabránila v přístupu do areálu Bílého...
Policie reportérům ze stanic CNN a MS NOW zabránila v přístupu do areálu Bílého...
Reportérce CNN Betsy Kleinové policie v sobotu ráno odepřela vstup do Bílého...
Akayla Gardnerová, reportérka MS NOW v Bílém domě, podává zprávu z okolí...
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Federální soudce nařídil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi obnovit novinářům stanic CNN a MS Now a zpravodajského serveru Politico přístup do Bílého domu. Prezidentovo rozhodnutí vypovědět trojici médií z Bílého domu bylo podle soudce zřejmě protiústavní. Nařízení bude platit 14 dní a má zachovat dosavadní stav, dokud soud případ podrobněji neprozkoumá.

Soudce Tim Kelly nařízení vydal poté, co CNN, Politico a MS Now podaly žalobu, v níž rozporují zákaz, který prezident oznámil 18. září. Trump tehdy na sociálních sítích uvedl, že trojice médií by neměla mít právo „soustavně psát a přinášet fikci a lži“. Právníci ministerstva spravedlnosti pak zákaz zdůvodňovali bezpečností.

Lžou, nesmí do Bílého domu! Trump se zbavil novinářů ze CNN, MSNOW a Politico

Další čtyři televizní stanice, které jsou společně se CNN součástí takzvaného press poolu, tedy se střídají v denním natáčení prezidenta a sdílejí záběry s dalšími redakcemi, v návaznosti na zákaz z minulého týdne oznámily, že v solidaritě se svými kolegy pozastavují pokrývání prezidenta v rámci press poolu. Stanice ABC, CBS, NBC a Fox News tak fakticky v pondělí bojkotovaly slavnostní otevření nového heliportu u Bílého domu Trumpem.

Soudce ve svém čvrtečním rozhodnutí konstatoval, že novinářům tří médií byly odebrány průkazy do Bílého domu bez řádného procesu zakotveného v ústavě. Dodal, že je obecným pravidlem, že „jednotlivci musí obdržet oznámení a mít možnost se vyjádřit“. Trumpova administrativa podle CNN novináře oficiálně informovala o možnosti se proti rozhodnutí odvolat až ve středu, tedy několik dní poté, co jim odebrala akreditace.

Reakce na bojkot médií. Bílý dům spustil Trump TV, sledovanost skončila fiaskem

Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství považuje za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti řadě médií a ostře útočil i na jednotlivé novináře, osobně i na sociálních sítích.

Loni v únoru Trump vyřadil novináře agentury AP z médií akreditovaných na briefingy v Oválné pracovně a na cesty v prezidentském speciálu Air Force One a zakázal jim též přístup na další akce s menším novinářským doprovodem. Důvodem bylo rozhodnutí AP ve zpravodajství nepoužívat název Americký záliv pro Mexický záliv poté, co se jej Trump rozhodl přejmenovat. AP dál používá původní název Mexický záliv, ale zároveň uvádí, že jej Trump přejmenoval na Americký záliv. AP na prezidentův krok rovněž reagovala žalobou a spor pokračuje.

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