Soudce nabízel dvanáctiletou dceru na swingers party, vymlouval se na stres

Soudcovská rada na žádost francouzského ministerstva vnitra pětapadesátiletého Baillyho tento týden zbavila funkce, píše list Libération. Případ však začal mnohem dříve.

Už loni francouzská média informovala, že vážený místopředseda soudu v Dijonu inzeroval fotografie své tehdy dvanáctileté dcery v plavkách na webu určeném k domlouvání volného sexu.

Administrátoři serveru na to přišli a muže, „který se nespokojil s navrhováním sexu mezi dospělými“, podle listu Le Figaro nahlásili policii. Policisté Baillyho následně vypátrali poté, co se vydávali za zájemce o sex. Přišli na to, že soudce i se svou manželkou byli v prostředí vyznavačů swingers party velmi aktivní, píše The Times.

Bailly, jenž se dřív zabýval rodinným právem, svou vinu přiznal. U soudu však své jednání minulý měsíc hájil tím, že více než dekádu trpí postraumatickou stresovou poruchou a že se oddal svým fantaziím, které však nikdy nedovedl do konce.

Otec mi neublížil, tvrdí dívka

Psychické problémy mu podle jeho obhájce spustil případ sexuálního násilníka a sériového vraha Pierra Bodeina, který Bailly v roce 2007 vedl. Usvědčený otec-kuplíř prý prožívá „hroznou hanbu“. Své dceři však zřejmě neublížil, uvádí Le Figaro s odkazem na dívčin výslech.

Za ohrožování mravní výchovy dítěte a navádění k pedofilnímu zločinu nyní soudci hrozí až deset let vězení. Jeho žena Sophie byla zproštěna obvinění. Manželé spolu mají tři děti.