Muž se přiznal ke spiknutí při útoku na americký Kapitol. Padl i první trest

Útok na Kapitol v lednu vedli příznivci někdejšího prezidenta Donalda Trumpa ve snaze zabránit potvrzení výhry jeho rivala Joea Bidena. Vývoj podle agentury AP nasvědčuje tomu, že masivní vyšetřování, v němž je dohromady stíháno téměř 500 lidí, začíná pomalu přinášet první výsledky.



Graydon Young byl obviněn spolu s dalšími 15 členy milice Oathkeepers z toho, že osnovali spiknutí za účelem narušení potvrzení Bidenova volebního vítězství v Kongresu. Tento případ je přitom považován ještě s několika dalšími za význačný, protože obvinění podle prokuratury plánovali útok na zákonodárný sbor dlouho dopředu, a nenechali se tak pouze strhnout rozvášněným davem v den demonstrace.



Young se přiznal ke spiknutí a k maření úkonu úřední osoby. Podle soudce mu hrozí asi pět až 6,5 roku vězení, prokuratura ale ještě může usilovat o nižší trest vzhledem k tomu, že se Young uvolil spolupracovat s vyšetřovateli. Soudci řekl, že je ochoten vypovídat před velkou porotou a nechat se vyslechnout policejními vyšetřovateli bez přítomnosti právníků.



15. prosince 2015

Anně Morganové Lloydové z Indiany pak soud vyměřil tříletou podmínku, 150 hodin obecně prospěšných prací a pokutu ve výši 500 dolarů (10 600 korun) poté, co se přiznala k nepovolenému vstupu do Kapitolu. Její přiznání bylo součástí dohody s prokuraturou.



Lloydová se soudu omluvila za svou účast na nepokojích a prohlásila, že kdyby věděla, jaký směr shromáždění nabere, tak by do Washingtonu nepřijela. Podle jejího právníka na demonstraci přijela, jelikož si chtěla poslechnout Trumpův projev. Prokuratura neusilovala o její uvěznění vzhledem k tomu, že Lloydová se podle ní nezúčastnila žádných násilností ani ničení majetku, vniknutí do Kapitolu předem neplánovala a s nikým jej také nekoordinovala.

11. února 2021

Násilnosti v Kapitolu stály život pět lidí a na několik hodin přerušily jednání obou komor Kongresu. Zákonodárci se však po zklidnění situace znovu sešli a poměrně rychle oficiálně stvrdili Bidenovo vítězství ve volbách. Násilnosti vyvolala Trumpova opakovaná a nepodložená tvrzení o volebních podvodech, která však smetly ze stolu soudy a za nepravdivá je označili rovněž státní i federální volební činitelé. Exprezident nicméně na svých lživých tvrzeních o „ukradených“ volbách stále trvá.